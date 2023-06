Investissement fédéral à l'appui de la planification de l'énergie propre avec QUEST Canada, la Nation des Cris de Peter Ballantyne et la Première Nation de Frog Lake





SASKATOON, SK, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler en collaboration avec les partenaires autochtones, les secteurs de l'énergie et de l'électricité et les leaders en matière d'énergie renouvelable partout au Canada pour lutter contre les changements climatiques, accélérer la transition vers les énergies propres et créer des opportunités économiques locales et efficaces.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé l'octroi de 650?000 $ à QUEST Canada pour lui permettre de faire évoluer et d'adapter son projet Accélération de la mise en oeuvre des énergies renouvelables (AMOER) pour les communautés autochtones, en vue d'accroître les connaissances sur les systèmes énergétiques locaux et d'élaborer des voies d'accès pour accélérer les possibilités d'énergie propre dans leurs communautés.

Le projet adapté, AMOER pour les communautés autochtones, sera déployé sur trois ans auprès de trois communautés rurales autochtones : Pelican Narrows et Southend dans le nord de la Saskatchewan, gouvernées par la Nation crie de Peter Ballantyne, et la Première Nation de Frog Lake, en Alberta. QUEST Canada fournira une formation et un soutien aux communautés participantes afin de renforcer leur capacité à planifier et à mettre en oeuvre des initiatives en matière d'énergie renouvelable basées sur la terre.

Le projet AMOER pour les Autochtones fournira un point d'entrée aux communautés autochtones pour travailler avec QUEST à l'identification et l'exploitation des débouchés liés à l'énergie propre. QUEST Canada offrira une formation par le biais de l'élaboration d'une boîte à outils accessible au public qui fournira aux communautés autochtones éloignées les moyens d'établir et de déployer des processus de planification plus collaboratifs pour le développement des énergies renouvelables locales et contribuera à la création d'emplois dans le domaine de l'énergie propre, ainsi qu'à l'acquisition de connaissances et de compétences.

QUEST Canada et ses partenaires ont également contribué au projet, portant l'investissement total à 1?154?000 $.

Le gouvernement du Canada s'engage à ce que les peuples autochtones participent de manière significative à l'exploitation des ressources naturelles, qu'ils se les approprient et qu'ils prennent les décisions qui s'imposent, tout en élaborant des solutions innovantes en matière d'énergie propre afin de réduire les émissions, de promouvoir l'autodétermination, de créer des emplois de qualité et de lutter contre les changements climatiques.

Citations

«?Le gouvernement du Canada est heureux de collaborer avec les communautés autochtones pour débloquer des possibilités économiques dans le secteur de l'énergie propre tout en les aidant à s'éloigner du diesel et à accéder à une énergie plus abordable. Grâce à des investissements comme celui que nous avons annoncé aujourd'hui avec QUEST dans le projet de planification AMOER pour les communautés autochtones, nous prenons ensemble des mesures en vue de la transition vers un avenir carboneutre.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

«?Les systèmes énergétiques et les systèmes sociaux sont interconnectés. Il est impératif d'assurer la sécurité énergétique dans les communautés autochtones rurales et éloignées pour favoriser la réconciliation et une autosuffisance accrue, ainsi que l'amélioration de la santé et du bien-être en général. Le projet AMOER pour les communautés autochtones de QUEST Canada cherche à apprendre des communautés autochtones et à travailler avec elles pour accélérer les projets d'énergie renouvelable afin d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité de manière équitable.?»

Tonja Leach

Directrice générale, QUEST Canada

«?Les peuples autochtones ouvrent la voie à la construction d'un avenir plus résilient aux changements climatiques grâce à des solutions innovantes en matière d'énergies renouvelables. Pour s'adapter aux changements climatiques, il est essentiel de soutenir les initiatives communautaires visant à adopter des solutions énergétiques propres. Ensemble, grâce à des programmes comme QUEST Canada, nous contribuons aujourd'hui à la création de communautés durables et nous oeuvrons pour un avenir fort, sain et durable pour tous.?»

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor

Quelques faits

Le financement fédéral pour ce projet est fourni par l'entremise du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada , un programme de 453 millions de dollars qui vise à réduire le recours au diesel dans les collectivités rurales et éloignées en mettant en oeuvre des projets d'énergie renouvelable et en en faisant la démonstration, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental Investir dans le Canada , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

de Ressources naturelles , un programme de 453 millions de dollars qui vise à réduire le recours au diesel dans les collectivités rurales et éloignées en mettant en oeuvre des projets d'énergie renouvelable et en en faisant la démonstration, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Pour soutenir les collectivités autochtones, rurales et éloignées dans leur transition vers l'énergie propre et leur abandon des combustibles fossiles, le gouvernement du Canada a créé Wah-ila-toos , un guichet unique pour accéder aux ressources et au financement de l'énergie propre.

a créé , un guichet unique pour accéder aux ressources et au financement de l'énergie propre. Soutenir le leadership autochtone et travailler ensemble sur des solutions pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables et renforcer la résilience climatique dans les communautés éloignées et du Nord pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont essentiels pour faire avancer le parcours de réconciliation et l'autodétermination.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )



Joignez-vous à la conversation sur le Nord :

Twitter : GouvCan_Nord ( https://twitter.com/GouvCanNord )

Facebook : GouvCan - Nord : ( https://www.facebook.com/GouvCanNord )

SOURCE Ressources naturelles Canada

2 juin 2023 à 10:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :