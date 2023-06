Huitième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Individus »





DRUMMONDVILLE, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a rendu publique, hier, la liste des finalistes du Prix À part entière 2023. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Individus » :

Michel Lepage (Montréal)

Michel Lepage est un militant des droits des personnes sourdes. Toute sa vie, il s'est battu pour améliorer la qualité de vie de ces personnes. Il souhaitait leur donner des chances égales dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle.

Ayant lui aussi une surdité, Michel Lepage est aujourd'hui éducateur, formateur, conférencier et coach. Il oeuvre également en tant que travailleur social au Centre intégré de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal. Il travaille au service de première ligne pour les personnes sourdes et malentendantes. Michel Lepage est à la fois fondateur du comité des étudiants sourds de l'école Lucien-Pagé à Montréal et cofondateur de l'Association des étudiants sourds de l'école Charlesbourg à Québec. Il est aussi le fondateur de l'Association québécoise des étudiants sourds et malentendants au postsecondaire.

Michel Lepage a toujours travaillé afin que les personnes sourdes aient accès à des services en langue des signes. Sa contribution exemplaire et ses initiatives audacieuses ont permis de rendre accessibles les études supérieures à de nombreux jeunes ayant une incapacité auditive. Ces actions diminuent aujourd'hui les obstacles à leur embauche et facilitent leur entrée sur le marché du travail.

Pierre-Yves Lévesque (Montréal)

Pierre-Yves Lévesque est né avec une paralysie cérébrale dans un quartier ouvrier de Montréal. À cette époque, les personnes handicapées avaient peu de droits et d'accès à l'éducation et à l'emploi.

C'est avec conviction qu'il a décidé de dédier sa vie à la défense et à la promotion des droits des personnes handicapées. Il a notamment fondé l'organisme Nous nous intégrons en commun, désigné ensuite Ex aequo. Cet organisme, qu'il a dirigé pendant 35 ans, vise à promouvoir l'inclusion sociale des personnes handicapées.

Au cours de sa carrière, Pierre-Yves Lévesque a travaillé sur de nombreux dossiers, dont l'accès à l'emploi et aux services de soutien à domicile. Il a aussi oeuvré pour le transport public, l'aménagement urbain et les chiens d'assistance. Il s'est également impliqué dans plusieurs conseils d'administration dont celui de la Société d'habitation du Québec, du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau et de l'Office des personnes handicapées du Québec.

Paul Gaudet (Mauricie)

Paul Gaudet est enseignant à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis près de 20 ans, il est connu pour offrir une occasion spéciale aux aspirants bacheliers des départements des sciences de l'éducation, des arts, des sciences de l'activité physique et de la santé. Il leur propose d'enseigner à des élèves ayant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme. Son objectif est de sensibiliser les étudiantes et étudiants universitaires aux difficultés d'apprentissage que vivent ces élèves.

Ce projet novateur permet un jumelage gagnant-gagnant. Il permet aux étudiantes et étudiants bacheliers d'avoir un premier contact avec la déficience intellectuelle. Il permet également aux élèves ayant des besoins particuliers de bénéficier d'un enseignant privé leur accordant toute l'attention nécessaire pour réussir leurs apprentissages.

Cette initiative pédagogique a un impact considérable sur la vie des participantes et participants. Elle change aussi la perception du personnel et des étudiants de l'Université envers les personnes ayant des besoins particuliers. Elle permet de faciliter leur inclusion dans divers services. Par son initiative, Paul Gaudet permet aux élèves ayant des besoins particuliers de participer à diverses activités. Ils se sentent ainsi valorisés, reconnus et inclus dans la communauté universitaire.

Julie Normandin (Mauricie)

Julie Normandin est l'instigatrice du projet les « AS » typique à Trois-Rivières. Ce club de soccer inclusif est destiné aux enfants de moins de 12 ans qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. L'objectif de ce club est de créer un environnement accueillant et libre de tout jugement afin que les enfants puissent pratiquer le soccer sans être limités par leur condition.

En plus de recruter les participants et les entraîneurs pour encadrer les séances, madame Normandin coordonne l'ensemble de l'organisation. Elle assure la logistique chaque semaine et maintient une communication fluide avec les participants. L'activité est gratuite. Les moyens financiers des familles ne sont donc pas une barrière à la participation.

L'implication de Julie Normandin permet aux enfants ayant des besoins particuliers de pratiquer leur sport préféré dans un environnement inclusif et bienveillant. Elle leur permet de découvrir les joies du sport d'équipe et d'éprouver un sentiment de fierté. Son dévouement a sensibilisé toute sa communauté à l'importance de créer des loisirs adaptés.

Richard Saulnier (Montérégie)

Richard Saulnier est le créateur du projet Logis des Aulniers. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif d'habitation pour les personnes ayant une incapacité motrice. Ayant lui-même la sclérose en plaques, Richard Desaulniers souhaite offrir des appartements adaptés ainsi qu'un soutien familial et communautaire aux familles.

Malgré plusieurs obstacles rencontrés au fil du projet, sa détermination et sa résilience ont fait en sorte qu'il a pu créer de nombreux partenariats afin que son projet voit le jour. Des plans adaptés sont en cours de réalisation pour répondre aux besoins des futurs résidents. L'immeuble de Saint-Lambert offrira 50 logements accessibles et adaptés pour des personnes ayant une incapacité motrice et leurs proches aidants. Le rez-de-chaussée sera occupé par le Centre de bénévolat de la Rive-Sud.

Par ce projet, Richard Desaulniers offre la possibilité à plusieurs citoyennes et citoyens de poursuivre leurs activités dans leur milieu de vie. Cela leur permet de retarder ou d'éviter leur hébergement en centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Ceux-ci constituent parfois les seules ressources disponibles pour répondre aux besoins d'aide croissants des personnes ayant une incapacité motrice, et ce, quel que soit leur âge.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Le porte-parole du Prix est l'auteur et producteur Stéphane Laporte.

Un total de 35 000 $ en bourses de même qu'un trophée en bronze seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière :

Individus (10 000 $);



Organismes à but non lucratif (10 000 $);



Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);



Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);



Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

