Huitième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative »





DRUMMONDVILLE, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a rendu publique, hier, la liste des finalistes du Prix À part entière 2023. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative » :

Centre la Croisée (Lanaudière)

Le Centre la Croisée est un centre de formation pour adultes offrant un programme d'intégration sociale. Ce programme accueille des personnes ayant des incapacités intellectuelles, psychiques, sociales ou physiques.

L'objectif du programme est de mettre en place un projet de vie avec l'élève afin de lui donner les outils nécessaires pour qu'il puisse s'intégrer dans sa communauté. Le programme couvre plusieurs axes d'intervention dont :

les habiletés d'autonomie;





les habiletés sociales;





les habiletés de communication;





l'employabilité.

L'offre de services pour l'employabilité du Centre la Croisée se décline en trois niveaux. Ceux-ci correspondent aux différents besoins de la clientèle :

Le premier niveau concerne les élèves pour lesquels un travail rémunéré est souhaité ou envisageable.



Le deuxième niveau concerne les élèves pour lesquels une participation sociale est souhaitée, avec une possibilité de travail rémunéré.



Le troisième niveau concerne les élèves pour lesquels une participation sociale est souhaitée.

En fournissant un programme d'intégration sociale et en offrant des services pour l'employabilité, le Centre la Croisée améliore la qualité de vie de ses élèves. Il leur donne les outils nécessaires pour réussir leur vie professionnelle et sociale.

Collège radio télévision de Québec (Capitale-Nationale)

Le Collège radio télévision de Québec (CRTQ) est l'une des deux institutions collégiales accréditées par le ministère de l'Enseignement supérieur pour former les travailleuses et travailleurs du monde des médias. Le CRTQ a accueilli dernièrement trois personnes handicapées qui sont en voie de terminer leur formation avec succès :

Une personne ayant un diagnostic de paralysie cérébrale anime maintenant à la radio de Baie-Comeau .



Une personne aveugle se démarque déjà avec ses collaborations médiatiques dans sa région natale de Rivière-du-Loup.



Une personne malentendante est en voie de débuter une carrière médiatique.

Le CRTQ estime que les personnes handicapées sont largement sous-représentées dans l'espace médiatique. Il pense qu'elles ont aussi besoin de modèles à suivre. Selon le Collège, la situation de handicap est plus souvent le produit d'un environnement qui présente des obstacles plutôt que des moyens pour les pallier.

Il a donc adapté sa pédagogie. Il a développé sa sensibilité face à la réalité des personnes handicapées et a adapté ses outils permettant d'accompagner ses élèves dans l'acquisition de compétences. Le CRTQ considère la pédagogie inclusive comme un moyen concret de soutenir la population étudiante dans ses apprentissages.

Comité d'implantation des stages de travail adapté en milieu universitaire (STAMU) à l'UQAR (Chaudière-Appalaches)

Le Comité d'implantation des stages de travail adapté en milieu universitaire (STAMU), à l'Université du Québec à Rimouski, est situé sur le campus de Lévis. Il contribue à réduire certains obstacles à la participation sociale des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage.

Les stages permettent d'optimiser et de normaliser les interactions entre les étudiants universitaires et les élèves handicapés en formation préparatoire au travail adapté. Les stages se réalisent dans des lieux fréquentés comme la bibliothèque, la didacthèque et le centre sportif de l'université.

Les élèves handicapés contribuent ainsi à la vie universitaire. Leurs actions concrètes favorisent leur intégration sociale et professionnelle. Les stages sensibilisent aussi la communauté universitaire à être plus inclusive, solidaire, équitable et respectueuse.

Le souhait du comité est de poursuivre la collaboration dans le but d'offrir des services s'inscrivant dans la démarche Transition de l'école vers la vie active (TÉVA) chez les élèves handicapés. Cette initiative permet ainsi de mieux accompagner ces élèves dans leur transition vers le marché de l'emploi.

École secondaire Chanoine-Beaudet (Bas-Saint-Laurent)

Pour l'école secondaire Chanoine-Beaudet, il est important que ses élèves en adaptation scolaire se mêlent aux autres et participent à la vie étudiante. C'est la raison pour laquelle l'école a créé La Fabrique ESCB. Il s'agit d'un plateau de stage axé sur la cuisine qui gère plus d'une quinzaine d'élèves.

Ce sont principalement les élèves handicapés qui s'impliquent dans le fonctionnement de ce service. Toutefois, c'est l'ensemble des élèves et des membres du personnel qui bénéficient de cette nouveauté. Toutes les personnes qui fréquentent l'école peuvent s'acheter un petit déjeuner au Bistro de l'école.

La Fabrique ESCB est une réussite sur tous les angles. Les élèves sont nombreux à manger un repas avant les classes. Quant aux apprentis-cuisiniers, ils apprennent et développent leurs habiletés dans de réelles situations d'apprentissage. Les élèves participent aux décisions et aux solutions. Au fil des mois, ils développent une meilleure autonomie.

Un nouveau volet a également été ajouté au projet. Considérant qu'une quantité importante de nourriture était jetée, les élèves ont créé des bacs de jardin à partir de palettes de bois recyclées. Ces derniers seront remplis de compost produit à partir des restes alimentaires. Les citoyennes et citoyens auront ensuite la possibilité d'acheter un bac à prix modique.

Jeune coopérative éducative ESCL (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

La Jeune coopérative éducative ESCL a démarré ses activités en 2016 pour offrir une expérience concrète d'apprentissage aux élèves des classes spécialisées. Le projet compte 91 élèves, 45 membres du personnel et 5 bénévoles.

Un avant-midi par semaine, la Jeune coopérative éducative ESCL offre aux élèves la chance de développer leurs habiletés et leurs compétences de manière concrète. Les participantes et les participants développent des compétences en cuisine, en artisanat, en ébénisterie et même en marketing.

Grâce à ces activités, les élèves handicapés sont amenés à prendre plus d'initiatives et à s'impliquer dans la vie sociale de l'école. L'objectif de ce projet est de préparer les jeunes à la vie active et au marché du travail afin qu'ils puissent ensuite s'intégrer à leur communauté. Les kiosques de vente lors d'événements spéciaux permettent également d'intégrer les jeunes et de sensibiliser les autres élèves à la différence.

L'organisation est reconnue dans son milieu pour sa contribution à la communauté.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Le porte-parole du Prix est l'auteur et producteur Stéphane Laporte.





Un total de 35 000 $ en bourses de même qu'un trophée en bronze seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière :





Individus (10 000 $);







Organismes à but non lucratif (10 000 $);







Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);







Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);







Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).

Liens connexes :

Site Web de l'Office : www.ophq.gouv.qc.ca

Page Facebook de l'Office : https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees/

Chaîne YouTube de l'Office : https://www.youtube.com/c/officedespersonneshandicapeesduquebec

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

