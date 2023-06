Le milieu des affaires salue l'ouverture par Air Canada d'une liaison permanente entre Montréal et Toulouse





MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'ouverture de la nouvelle liaison aérienne d'Air Canada reliant Montréal à Toulouse. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre, Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec, Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal et Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal, ont pris part hier au vol inaugural.

Les représentants du milieu des affaires de la métropole participeront ensuite à une mission commerciale sur l'aéronautique à Toulouse dans le but de renforcer le maillage de cette industrie hautement stratégique pour les deux métropoles.

« Le milieu des affaires est mobilisé de longue date pour améliorer la connectivité internationale de Montréal. La liaison aérienne permanente entre Montréal et Toulouse par Air Canada illustre parfaitement l'importance stratégique de ces vols directs pour notre économie. Je suis très heureux de profiter de ce vol inaugural pour aller rencontrer nos homologues de la région de Toulouse et discuter des meilleures façons d'enclencher de nouvelles collaborations entre nos deux communautés d'affaires. Une métropole connectée et qui travaille en équipe, c'est une métropole prospère », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nos experts d'Investissement Québec International sont très heureux de voir se concrétiser cette nouvelle connexion entre la France et le Québec. Cette liaison qui unit Toulouse et Montréal, deux pôles majeurs en aéronautique dans le monde, nous donne de nouveaux outils pour stimuler encore davantage l'intérêt des investisseurs étrangers à faire affaire au Québec, en plus d'encourager les entrepreneurs québécois dans leurs ambitions d'internationalisation », a signifié Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

« Cette liaison permanente Montréal-Toulouse est complètement alignée sur notre volonté d'étaler les saisons touristiques. D'innombrables visiteurs seront dorénavant plus enclins à choisir la métropole sachant qu'ils peuvent s'y rendre directement, et ce, 12 mois par an. C'est donc une excellente nouvelle pour la destination touristique internationale qu'est Montréal! », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« L'ouverture d'une liaison aérienne permanente entre Montréal et Toulouse par Air Canada est une excellente nouvelle pour l'écosystème aérospatial québécois. Montréal possède déjà une marque très forte dans le domaine, et cette nouvelle ligne viendra renforcer ce positionnement. Par cette liaison, nous rapprochons encore davantage deux métropoles majeures du secteur et je suis convaincue que cela leur permettra de bénéficier rapidement d'une meilleure fluidité dans les échanges de talents, de connaissances et de bonnes pratiques qui contribueront à faire grandir le secteur », a déclaré Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

« Une liaison aérienne permanente est un atout de taille pour attirer des investisseurs et des talents qualifiés dans le Grand Montréal. Le choix de Montréal-Toulouse est d'autant plus stratégique que le secteur de l'aérospatiale connaît un engouement important auprès des entreprises qui développent les aéronefs de demain. Je salue cette initiative, qui rehausse la connectivité de notre écosystème et contribue ainsi à son développement », a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

« ADM est très fière d'accueillir ce nouveau vol d'Air Canada à YUL et de bonifier sa liaison directe vers Toulouse. En plus de confirmer, une fois de plus, le statut résolument international de notre grand aéroport, ce service à l'année permettra d'ouvrir une nouvelle porte d'échange entre deux métropoles qui ont su faire leur marque et continuent de rayonner dans le secteur de l'aérospatiale. Pour le développement du site de YMX Aérocité internationale de Mirabel, où plusieurs grands de l'industrie sont maintenant bien implantés, et pour toute la communauté qui bénéficie des retombées économiques qui y sont notamment associées, c'est évidemment une excellente nouvelle, qui donnera lieu à davantage de partage de savoir et d'occasions d'échanges commerciaux », a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

2 juin 2023 à 10:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :