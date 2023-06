HeyGears lance la première imprimante 3D professionnelle de bureau pour les consommateurs





IRVINE, Californie, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- HeyGears, l'un des principaux fournisseurs de technologies et de solutions d'impression 3D, a annoncé le lancement mondial des préventes pour sa première solution d'impression 3D de bureau disponible pour les consommateurs, l'UltraCraft Reflex. La prévente débutera le 1er juin et les achats se feront exclusivement sur la boutique en ligne officielle d'HeyGears.

L'UltraCraft Reflex est une plateforme de production tout-en-un qui permet aux utilisateurs de réaliser leurs idées plus rapidement et de leur donner vie. Grâce à ses fonctions et capacités avancées, cette solution innovante d'impression 3D en résine est destinée à améliorer le processus de fabrication en simplifiant intelligemment chaque étape vers le résultat final imprimé. Le prix de prévente de l'imprimante 3D Reflex est fixé à 937,30 EUR . Un prix spécial de 1 689 EUR est également disponible pour le système de production complet, qui comprend des unités de lavage et de durcissement spécialement conçues pour être utilisées avec l'imprimante 3D Reflex. Les clients peuvent profiter de ces prix exclusifs pendant la période de prévente, du 1er juin au 1er septembre. Après la fin de la période de prévente, le prix standard d'une imprimante 3D Reflex individuelle sera de 1 339 EUR.

Le lancement de la Reflex s'inscrit dans le cadre de l'engagement de HeyGears dans l'industrie en tant que pionnier de l'application de la technologie d'impression 3D de qualité industrielle aux solutions de bureau professionnelles. HeyGears a pour objectif d'accélérer la créativité et de permettre une réalisation plus rapide des produits. Le système d'impression 3D complet de la Reflex comprend un logiciel de prétraitement, une imprimante, une machine de nettoyage, une machine de durcissement et des matériaux développés par HeyGears. Grâce à ce système complet et intelligent, les utilisateurs peuvent obtenir des résultats finaux adaptés à une utilisation commerciale.

Surfaces plus lisses et performances stables pour des résultats finaux similaires à ceux d'un produit moulé par injection

Les fonctions avancées de l'imprimante et les algorithmes intelligents de l'IA garantissent des surfaces plus lisses et des performances stables, semblables à des résultats finaux moulés par injection. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une qualité de surface de niveau supérieur et à des détails fins pour leurs impressions. L'UltraCraft Reflex est également dotée d'un matériel de qualité industrielle qui garantit la durabilité et la fiabilité de chaque impression.

Un succès prévisible

L'UltraCraft Reflex offre une surveillance et des notifications en temps réel de l'état de l'équipement, ce qui permet aux utilisateurs de rester informés de leurs progrès en matière d'impression. Des fonctions telles que la surveillance de la température, le plateau d'impression à chauffage automatique, le détecteur de niveau de résine, la recharge automatique de résine et la vérification de l'utilisation restante via NFC offrent une expérience d'impression intelligente et efficace. De plus, la gestion de la force de pelage SmartAI du produit augmente considérablement les taux de réussite de l'impression avec des résultats constants.

Des matériaux adaptés aux besoins de la production

Les résines d'impression 3D TrueUV 385nm+ développées par HeyGears offrent aux utilisateurs les meilleures performances pour leurs résultats d'impression finaux.

Plus facile, plus simple, plus propre. Aucun contact avec la résine

L'UltraCraft Wash est l'unité de lavage du Reflex. Elle donne la priorité au confort de l'utilisateur et à la propreté du processus. Son processus unique de nettoyage en profondeur par vibration permet d'éliminer facilement la résine non durcie des structures imprimées en 3D très détaillées. Chaque litre d'agent nettoyant peut laver jusqu'à 0,4 m² de surface imprimée.

Durcissement final avec double longueur d'onde UV

L'UltraCraft Cure offre un durcissement final à double longueur d'onde UV pour des résultats d'impression améliorés. Les utilisateurs peuvent choisir entre deux types de durcissement en fonction des détails de la surface et des exigences de performance. L'unité de durcissement intègre également une fonction de chauffage supplémentaire pour la finition des traitements de surface finaux tels que les vernis.

La stratégie d'impression interconnectée du système UltraCraft Reflex élimine le besoin de réglage manuel des paramètres pour l'impression 3D, le lavage et le durcissement final, ce qui simplifie l'ensemble du processus.

HeyGears s'engage à fournir aux professionnels et aux passionnés une technologie d'impression 3D de pointe. L'UltraCraft Reflex marque une étape importante dans la mission permanente d'HeyGears, visant à mettre à la disposition des créateurs et artisans du monde entier des solutions d'impression 3D et de haute qualité.

