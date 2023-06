PingPong s'associe à Allegro pour transformer les paiements de commerçants en Europe





LUXEMBOURG, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- PingPong, un leader mondial des paiements transfrontaliers et des solutions financières, s'est associé à Allegro, le premier marché en ligne d'Europe.

À partir de ce mois de mai, les commerçants européens sur Allegro peuvent désormais profiter de la gestion des paiements de PingPong sur l'ensemble de leurs sites. Cette collaboration signifie également que PingPong peut fournir des solutions de paiement sécurisées et efficaces aux entreprises qui vendent sur des marchés européens clés tels que la Pologne, la République tchèque, etc.

Les nouvelles opportunités qui attendent les commerçants en ligne en Europe sont infinies, un marché important qui contribue à hauteur de 22 % à l'économie mondiale, ce qui en fait la deuxième plus grande économie au monde. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le marché du commerce électronique transfrontalier en Europe centrale et orientale est en plein essor. Selon les données d'Euromonitor, le marché du commerce électronique transfrontalier en Europe de l'Est a atteint le chiffre impressionnant de 109,2 milliards de dollars en 2021. Rien qu'en Europe de l'Est, la croissance a fait un bond de près de 30 %, la Pologne devant atteindre 47,1 milliards de dollars d'ici à 2025.

Avec un nombre impressionnant de 22 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, Allegro est un aimant à consommateurs. Cette place de marché géante a conquis le coeur de plus de 86 % des acheteurs en ligne polonais, tout en se connectant facilement à 440 millions de consommateurs européens, étendant sa portée à 24 pays européens, en particulier en Europe centrale et orientale.

PingPong Payments est l'une des rares entreprises mondiales à disposer de licences IME luxembourgeoises et britanniques, ce qui lui permet de se conformer aux normes en vigueur dans 28 pays européens. Elle dispose d'une portée inégalée parmi les prestataires de paiements transfrontaliers en Europe, couvrant l'ensemble du marché européen.

Avec des partenariats stratégiques établis avec des institutions financières fiables dans le monde entier telles que Citibank, JPMorgan Chase, BNP Paribas et Standard Chartered Bank, PingPong est également un fier membre de VISA, MasterCard et Diner's Club. Ces liens solides permettent à PingPong d'offrir une gamme étendue de services aux entreprises internationales qui s'aventurent sur le marché européen.

PingPong s'est imposé comme l'un des pionniers en s'associant à Allegro pour faciliter les paiements des commerçants locaux, en permettant notamment aux vendeurs de recevoir des paiements en zlotys polonais et en couronnes tchèques. En fournissant une gamme de services allant de la sélection de produits à l'assistance opérationnelle, en passant par l'émission de cartes et le paiement de la TVA en Pologne et en République tchèque, nous permettons aux vendeurs d'Allegro d'accélérer les paiements et de réduire les coûts de transaction.

« Notre expérience avec les services de paiement de PingPong a été tout à fait impressionnante. Nous sommes ravis de nous associer à eux. » En choisissant PingPong comme principale plateforme de traitement des paiements des commerçants locaux, nous souhaitons offrir à nos vendeurs européens des options de paiement améliorées et une expérience de paiement inégalée. Chez Allegro, notre objectif est de fournir aux utilisateurs les meilleurs produits et services », a déclaré Mateusz Dlugokecki, chef du groupe des vendeurs internationaux et de l'exécution des commandes d'Allegro.

« Ce partenariat marque une étape importante pour PingPong Payments. Nos succursales et nos équipes européennes s'engagent à fournir aux vendeurs locaux des services 24/24 h et adaptés à leur culture. En tant que plateforme de paiement mondiale, nous nous engageons à étendre notre réseau de conformité et de paiement dans le monde entier. Notre objectif est d'aider les entreprises à se développer à l'échelle mondiale », a déclaré Alex Chen, vice-président de PingPong, responsable du développement commercial et des partenariats.

