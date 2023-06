Huawei T-AUTO, une nouvelle vision pour l'évolution de la qualité du réseau de transport tout-optique





CANNES, France, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le salon NGON 2023 et le Forum de l'innovation optique Huawei 2023 ont récemment eu lieu à Cannes, en France. Au cours d'une conférence, le Dr Christopher Janz, vice-président technique du Centre de compétence Huawei Optical Systems, a prononcé un discours liminaire et présenté la nouvelle architecture et la nouvelle vision de Huawei, iMaster NCE T-AUTO, au reste du secteur.

Christopher Janz a parlé de l'évolution actuelle des réseaux WDM, en soulignant l'importance de répondre aux exigences distinctes et déterministes en matière de SLA. Le développement des réseaux optiques est actuellement confronté à trois défis majeurs.

1) Les topologies physiques des réseaux de fibre optique sont irrégulières et les routes de service virtuelles changent fréquemment, ce qui rend difficile la quantification et la garantie de latence des services en temps réel.

2) Les routes de service et de protection passent par la même fibre ou le même câble ; les topologies de ces routes sont complexes, ce qui complique l'évaluation et la garantie de la disponibilité des services.

3) L'expansion de la WDM du coeur du réseau aux COs (centres de contrôle), aux sites et aux bâtiments s'accompagne d'énormes problèmes concernant la gestion des noeuds et des services, dont le nombre a été multiplié par cent, en raison des effectifs limités des transporteurs en matière de planification, d'exploitation et de maintenance.

Pour relever ces défis, l'optique iMaster NCE de Huawei a développé la vision innovante T-AUTO, qui introduit une carte numérique des transports comme base et fournit un routage de service agile, la garantie SLA Utimate, la fonction « Time-Saving Ticket Journey » et l'« ouverture vers NaaS ».

La carte numérique des transports est la base de l'automatisation des réseaux optiques. Elle condense, modélise et numérise le monde physique des réseaux optiques pour construire un monde numérique contenant des informations sur les fibres optiques, les topologies, les canaux, les largeurs de bande, la latence et la disponibilité, accélérant ainsi la monétisation des réseaux physiques.

Le routage de service agile exploite la puissance de la carte numérique des transports pour répondre aux exigences différenciées en matière de SLA des différents clients dans des scénarios variés, améliorant ainsi la compétitivité du service et raccourcissant par la même occasion la période ROI (retour sur investissement) du réseau.

La garantie SLA Ultimate offre des capacités de planification de services en ligne qui permettent de résoudre le problème fréquent des reprises dues aux incohérences entre la planification hors-ligne des données et les données du réseau en temps réel. Elle offre également une capacité transversale de prestation de services de bout en bout (E2E) en un clic, qui réduit le délai des prestations de services de plusieurs semaines à quelques heures. En termes d'assurance en matière de SLA, la collaboration entre iMaster NCE et la couche ASON au niveau du protocole prévient les risques de violation causée par les coupures de fibre et les défaillances des noeuds, garantissant en permanence les accords de niveau de service (SLA).

Grâce à la fonction « Time-saving Ticket Journey » qui repose sur l'association d'analyses d'alarmes massives, le mode d'identification des incidents et le diagnostic intelligent des pannes basé sur le GIS (SIG), les transporteurs peuvent localiser les pannes de minute en minute et permettre le « Une faute, un ticket ».

La capacité d'« ouverture vers le réseau en tant que service (NaaS) » est alimentée par iMaster NCE, qui permet aux transporteurs de s'intégrer aux OSS/BSS via les IETF ACTN NBI. Celle-ci aide les transporteurs à offrir une expérience de service de commerce électronique centrée sur l'utilisateur, ce qui améliore grandement la compétitivité des services.

Pour conclure son discours, Christopher Janz a noté que pour parvenir à un développement de haute qualité, il était important de favoriser l'adaptabilité des structures d'approvisionnement des réseaux aux demandes d'application. La nouvelle vision iMaster NCE T-AUTO de Huawei facilitera la transformation de la qualité et de l'efficacité et guidera la planification d'un nouveau modèle pour l'évolution des réseaux de transport tout-optiques.

