Slenergy lance la solution énergétique résidentielle iShare-Home à Munich





MUNICH, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 31 mai, Slenergy a organisé une remarquable cérémonie de lancement de marque et de nouveaux produits à Munich, en Allemagne. Au cours de l'événement, Slenergy a officiellement présenté sa solution énergétique résidentielle innovante, iShare-Home, avec l'ambition d'aider les clients à réduire les coûts énergétiques, à atteindre l'indépendance énergétique et à minimiser leur empreinte carbone.

Des invités estimés du secteur des nouvelles énergies, des institutions prestigieuses, des représentants des médias et de précieux partenaires de toute l'Europe ont assisté à l'événement, ce qui en a fait un moment véritablement historique pour Slenergy. L'ensemble de la cérémonie a témoigné de l'engagement de l'entreprise en faveur d'un avenir durable. Des croquis captivants illustrant l'indépendance énergétique et des hommages sincères au pouvoir de la lumière ont créé une atmosphère chaleureuse et invitante.

L'événement a débuté par un discours vidéo inspirant prononcé par Pensee Liu, PDG de Slenergy. Il a souligné l'importance de l'innovation technologique, de la maîtrise des coûts et de l'efficacité des systèmes dans le développement de solutions énergétiques durables, abordables et fiables. Grâce à l'innovation des produits, à l'intégration verticale de la chaîne industrielle et aux avantages de la fabrication de précision, Slenergy vise à fournir aux clients des solutions énergétiques intelligentes plus faciles, plus efficaces, plus fiables et plus rentables, afin de garantir leur tranquillité d'esprit et leur confort.

Le clou de l'événement a été le dévoilement très attendu de la solution énergétique résidentielle iShare-Home. Il s'agit d'une solution tout-en-un qui se caractérise par une conception de système standardisée, une conception de produit modulaire, une installation facile et une gestion intelligente de l'énergie. Ce système innovant comprend un onduleur hybride, un stockage d'énergie, un jeu de câbles et un système de surveillance intelligent qui suit les données en temps réel et peut être mis à jour à distance par le biais d'une plateforme cloud.

Dans son allocution, Touareg Tong, président du centre de vente à l'étranger de Slenergy, a fait part de la foi profonde de l'entreprise dans la lumière et de son engagement inébranlable en faveur de l'énergie propre. Il a souligné que la recherche constante d'innovations technologiques et le respect des normes de fabrication de précision de Slenergy sont profondément ancrés dans la vision de l'entreprise pour un avenir plus lumineux et plus durable.

Slenergy développe activement son marché et s'efforce de rendre les avantages de l'énergie verte accessibles à un public plus large. L'entreprise participera au salon Intersolar Europe du 14 au 16 juin. Les visiteurs pourront découvrir Slenergy au stand B3.370, où la gamme complète des produits sera présentée.

En tant qu'acteur visionnaire de l'industrie des nouvelles énergies, Slenergy se consacre à l'amélioration du secteur grâce à des normes de fabrication de précision et à la création de produits gratifiants dotés de technologies innovantes. Le lancement réussi à Munich, en Allemagne, marque une étape importante pour Slenergy dans sa volonté de devenir un fournisseur de premier plan de solutions énergétiques intelligentes et durables.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2090514/image_1.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2090526/logo_Logo.jpg

2 juin 2023 à 09:13

