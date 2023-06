Technologies à faible émission de carbone, solutions d'exploitation intelligentes : Jereh dévoile une solution de fracturation à faible émission de carbone au salon cippe 2023





PEKIN, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- Jereh a dévoilé sa technologie innovante récemment développée lors du salon cippe 2023 : l'unité de fracturation électrique Jereh 8000 HP et l'unité de tubes enroulés électrique, avec pour thème « technologie à faible émission de carbone, solutions d'exploitation intelligentes ».

Avec un stand de 1 500 mètres carrés, Jereh a présenté huit équipements, une vidéo 3D sans lunettes, une table de sable numérique, un écran interactif et d'autres expositions technologiques.

La première unité E-Frac de 8000 HP au monde pour des conditions de travail en continu est le dernier équipement mis sur le marché par Jereh. Dotée d'une pompe à piston 8 000 HP pour fournir plus de puissance aux opérations de fracturation hydraulique, elle peut atteindre un déplacement unitaire de 2,33 mètres cubes par minute sous une pression de fonctionnement ultra-élevée de 138 MPa, et peut maintenir un fonctionnement stable dans des conditions de travail continu 24/24 h et 7/7 j.

Un autre produit clé a été lancé cette fois-ci : l'unité électrique intelligente de tubes enroulés de Jereh réalise un bond en avant en matière d'innovation dans le mode de conduite, le contrôle intelligent et l'interaction homme-machine. L'équipement peut être alimenté de manière flexible par un générateur, un réseau, une batterie et un système hybride. Le système intelligent multiple intégré assure une surveillance dynamique en temps réel, garantissant pleinement la sécurité de l'opération.

Depuis 2011, Jereh fabrique des équipements de fracturation pour faciliter la transition vers des sources d'énergie plus propres et promouvoir la décarbonisation tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en réduisant les coûts des sociétés de production de pétrole et de gaz. Jereh fournit des équipements de fracturation à turbine à entraînement direct et des équipements de fracturation électrique, les équipements de fracturation les plus innovants et les plus conformes aux normes ESG disponibles aujourd'hui. À ce jour, cinq ensembles d'équipements de fracturation à turbine Jereh ont totalisé plus de 150 000 heures de fonctionnement en Amérique du Nord.

Jereh a présenté le TDU rotatif continu comme sa dernière technologie en matière de protection de l'environnement dans les champs pétrolifères. La technologie d'étanchéité de l'équipement et la technologie de cokéfaction autonettoyante du baril de four sont les « premières au monde », ce qui permet de résoudre efficacement les problèmes de cokéfaction des matériaux à forte teneur en liquide et en asphaltène et d'assurer un transfert de chaleur efficace. À l'heure actuelle, cet équipement a été utilisé avec succès dans les champs pétrolifères et les usines de raffinage en Chine.

La chaîne complète de l'industrie du gaz naturel de Jereh, la table de sable, l'équipement de stockage de l'énergie, l'équipement offshore, etc. ont également attiré de nombreux participants et ont fait l'objet de consultations.

« Jereh continuera à promouvoir le développement des technologies numériques et à faible émission de carbone, et à fournir à ses clients des produits plus compétitifs », a déclaré M. Li Huitao, président de Jereh.

