/R E P R I S E -- Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de fonds pour améliorer l'accessibilité et les opportunités d'emploi pour les personnes en situation de handicap/

OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, sera à Victoria pour annoncer une contribution financière dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Ces investissements, qui seront annoncés pendant la Semaine nationale de l'accessibilité, témoignent de l'engagement du gouvernement à rendre le Canada plus accessible et plus inclusif.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 2 juin 2023

Heure : 10 h 30 (HAP)

Lieu : Centre Communautaire Burnside Gorge

471, rue Cecelia

Victoria (Colombie-Britannique)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h 30 (HAP) le vendredi 2 juin 2023. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

