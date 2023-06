Le Dr Robin Edwards et le Dr David Ferry rejoignent l'équipe de direction clinique de Dragonfly pour aider à gérer son pipeline clinique en pleine croissance





Six médicaments développés par Dragonfly sont actuellement en clinique.

WALTHAM, Massachusetts, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc., a annoncé aujourd'hui avoir élargi son équipe de direction clinique en y intégrant le Dr Robin Edwards, anciennement directeur mondial des sciences translationnelles chez Daiichi Sankyo et directeur des sciences translationnelles chez Bristol Myers Squibb, et le Dr David Ferry, anciennement directeur de l'oncologie gastro-intestinale chez Eli Lilly.

« Les résultats cliniques encourageants que nous observons avec nos trois programmes de médicaments internes et notre plan visant à accroître rapidement notre empreinte clinique au cours des prochaines années nous amènent à doubler la taille de notre équipe clinique en 2023, a déclaré Bill Haney, directeur général et co-fondateur de Dragonfly. Robin et David, qui dirigeront respectivement la médecine translationnelle et le développement clinique en oncologie, sont des ajouts fantastiques à l'équipe de Dragonfly. »

Plus tôt cette année, le Dr Joe Eid, qui a dirigé le développement clinique novateur de KEYTRUDA® de Merck et qui était auparavant directeur des affaires médicales mondiales chez BMS, a rejoint Dragonfly à titre de président de la recherche & développement.

Le pipeline clinique en pleine croissance de Dragonfly comprend une étude de phase I/II du DF1001, un immunomodulateur TriNKET® ciblant HER2, une étude de phase I de sa nouvelle cytokine DF6002 interleukine-12 (IL12), une étude de phase I de son TriNKET DF9001 ciblant l'EGFR pour les cancers tumoraux solides, et un quatrième programme de cytokines en propriété exclusive pour lequel il est prévu de déposer une demande de DNR cette année. En comptant les ressources des partenaires, il y a actuellement six médicaments développés par Dragonfly dans des études cliniques à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis que Robin et David aient intégré Dragonfly, a déclaré le Dr Joe Eid, président de recherche & développement chez Dragonfly. Leurs succès impressionnants et leur vaste expérience en développement de médicaments seront d'une valeur inestimable pour la gestion de nos nouveaux candidats médicaments dans la clinique, soutenant nos programmes de partenariat avec les collaborateurs actuels de BMS, Merck, AbbVie et Gilead ? qui comprennent actuellement trois programmes TriNKET élaborés par Dragonfly qui sont en clinique ? et qui élargissent notre portefeuille d'actifs cliniques en propriété exclusive. »

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique en phase clinique qui s'engage à découvrir, développer et commercialiser des thérapies utilisant sa nouvelle technologie pour exploiter le système immunitaire de l'organisme afin d'apporter des traitements révolutionnaires aux patients. Dragonfly dispose d'une vaste gamme de candidats cliniques et précliniques découverts à l'aide de sa plateforme, lesquels se rapprochent des essais cliniques, et a établi des collaborations productives avec Bristol Myers Squibb, Merck et AbbVie visant un large éventail de domaines thérapeutiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.Dragonflytx.com, ou suivez-nous sur Linkedln et Twitter .

CONTACT DE DRAGONFLY POUR LES MÉDIAS :

Anne E. Deconinck | [email protected]

