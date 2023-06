KIOTI Tractor ajoute le modèle K9 2400 Cab à sa gamme de VUTT





La nouvelle option de cabine d'usine allie une capacité toutes saisons à une durabilité éprouvée

WENDELL, Caroline du Nord, le 1er juin 2023 /CNW/ - KIOTI Tractor , une division de Daedong-USA, Inc., présente le modèle K9 2400 Cab de sa populaire gamme de véhicules utilitaires (VUTT) . S'appuyant sur le VUTT K9 2400 qui a fait ses preuves, le nouveau modèle Cab est doté d'une cabine installée en usine et climatisée, assurant ainsi que les opérateurs sont équipés pour lutter contre les éléments tout en abordant les tâches difficiles. Comme les autres modèles de la série K9, le K9 2400 Cab offre un style contemporain, une ergonomie améliorée et une abondance de rangements.

Le modèle K9 2400 Cab est équipé d'un moteur diesel KIOTI à trois cylindres de 24 ch. Les options de deux ou quatre roues motrices sélectionnables avec essieu avant à glissement limité et différentiel arrière à verrouillage mécanique permettent aux opérateurs d'adapter les performances au terrain. Le nouveau VUTT est équipé d'une servodirection électrique sensible à la vitesse et d'une transmission à variation continue repensée qui utilise le freinage moteur, offrant ainsi aux conducteurs une expérience de conduite exceptionnelle.

Avec des vitesses au sol allant jusqu'à 50 km/h (31 mi/h), le modèle K9 2400 Cab a une capacité de charge utile de 794 kg (1 750 lb) et une capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lb). Les autres caractéristiques clés comprennent une caisse de chargement toute en acier avec une doublure de plate-forme pulvérisée, une capacité de benne de 500 kg (1 102 lb) et une grande garde au sol de 32 cm (12,5 po). Tout cela vous donne un VUTT robuste et fiable qui peut franchir les terrains les plus difficiles pour vous rendre là où vous devez aller pour vos travaux.

« Nous avons gardé à l'esprit les besoins de nos clients à chaque ajout de VUTT à notre gamme. Vous pouvez le constater plus récemment avec l'introduction du modèle K9 2400 Cab, qui accorde la priorité au confort et à la durabilité », a déclaré Steven Benedict, chef de produits de la gamme Turf Care. « Que l'exploitant soit un propriétaire terrien qui transporte des matériaux ou un professionnel déplaçant des personnes et des outils, nos clients peuvent avoir confiance que leur VUTT KIOTI est conçu pour résister aux conditions les plus difficiles. »

Pour en savoir plus sur le nouveau modèle K9 2400 Cab, ainsi que sur le reste de la gamme de VUTT de KIOTI, communiquez avec un concessionnaire autorisé de tracteurs KIOTI ou visitez KIOTI.com .

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor fournit des tracteurs de 22 à 110 ch aux marchés américain et canadien. Aujourd'hui, l'entreprise offre une gamme complète de tracteurs compacts, de véhicules utilitaires et de tondeuses avec un rayon de braquage nul, destinés à un usage résidentiel et commercial, et elle entame une expansion dans le domaine de la construction compacte. KIOTI, dont le siège social est situé à Wendell en Caroline du Nord, et qui compte d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, s'engage à fournir de l'équipement durable, fiable et facile à utiliser. Les clients de KIOTI profitent d'un réseau de concessionnaires vaste et croissant, qui offre un service à la clientèle de la plus haute qualité partout en Amérique du Nord. Pour en savoir plus concernant KIOTI et ses produits, veuillez rendre visite à votre concessionnaire de tracteurs KIOTI autorisé ou consulter le site KIOTI.com .

