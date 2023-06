Club Vita renforce l'équipe canadienne pour soutenir la croissance





Chef de file international en analyse des données sur la longévité, Club Vita a annoncé aujourd'hui plusieurs nominations et promotions clés au sein de son équipe canadienne, et ce, dans le but de favoriser la croissance. Se joignent à l'équipe Michael Reid (chef des régimes de retraite, Amérique du Nord), Alexandra Sonnenwirth (directrice de la livraison client) et Mia Marcellus (modélisatrice du risque de longévité, ainsi que Shantel Aris (nouvellement promue à titre de chef des études sur l'expérience de longévité).

Richard Brown quittera aussi son poste de directeur de l'exploitation canadien. M. Brown a été le premier à se joindre à Club Vita, au Canada, en 2015. Au cours des huit dernières années, il a supervisé la croissance, du démarrage jusqu'à l'établissement d'un réseau d'environ 100 grandes caisses de retraite, l'équivalent de presque un million de retraités. Avec l'importante croissance du volume du marché des rentes collectives, la hausse des taux d'intérêt et la chute du prix des rentes, Club Vita épaule aussi plusieurs assureurs qui offrent des produits de transfert de risques liés aux régimes de retraite. Michael Reid remplacera M. Brown.

Richard Brown s'est dit reconnaissant d'avoir pu être au service de Club Vita durant ces huit dernières années. « J'ai adoré travailler dans cette équipe talentueuse et dévouée et je suis fier du travail que nous avons accompli. »

« C'est un honneur d'occuper ce nouveau rôle, a déclaré M. Reid. Je suis content d'amener l'équipe à poursuivre sa croissance et à offrir des services exceptionnels à tout l'écosystème canadien de parties prenantes au risque de longévité des régimes à prestations déterminées. J'ai la ferme conviction que nous réaliserons de grandes choses tous ensemble. »

À propos de Club Vita :

Club Vita est une société indépendante du secteur des analyses de données sur la longévité qui facilite l'accumulation et la mise en commun des données sous-jacentes aux tendances de longévité des retraités recevant une prestation de retraite. Nous travaillons principalement avec les caisses des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) et leurs conseillers au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis pour les aider à comprendre les tendances émergentes de longévité, à prendre des décisions stratégiques plus éclairées et à intégrer les meilleures pratiques de gestion des risques dans le cadre de leur gouvernance. Nous soutenons également les institutions financières qui gèrent le risque de longévité, soit les assureurs, les réassureurs et les gestionnaires d'actifs, en les aidant à proposer des produits de protection contre le risque de longévité intéressants d'une manière efficace et basée sur la technologie. Notre communauté internationale actuelle avoisine les 500 caisses de retraite, 7 sociétés de services-conseils en matière de régimes de retraite et 30 (ré)assureurs. Au sein de nos trois clubs, nous suivons les schémas de survie d'une population diversifiée de plus de cinq millions de personnes bénéficiant d'un régime de retraite lié à leur emploi. ?

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.clubvita.net et suivre Club Vita sur LinkedIn.

2 juin 2023 à 08:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :