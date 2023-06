Aventure Chasse Pêche : annonce d'une nouvelle acquisition





LÉVIS, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le réseau Aventure Chasse Pêche a connu une montée fulgurante dans le domaine de la chasse, de la pêche et du plein air au cours des dernières années. L'entreprise, forte de ses multiples plateformes médiatiques, poursuit son ascension avec une toute nouvelle gestion qui prend place. Les deux animateurs vedettes agissant aussi à titre de ­président et de directrice générale, Martin Bourget et Kate Nadeau Mercier, ainsi que l'homme d'affaires et vétéran des Forces armées canadiennes Michaël Girard se portent acquéreurs de l'entreprise Aventure Chasse Pêche.

Les nouveaux propriétaires ont pleinement à coeur les activités de l'entreprise et ont une expérience notable dans le domaine du développement des affaires. Il est donc tout à fait naturel de voir ces nouveaux acteurs à la barre de ce réseau médiatique naviguant sur certains des domaines les plus effervescents en ce moment.

Au passage, Kate Nadeau Mercier et Martin Bourget tiennent à afficher leur gratitude à l'égard de monsieur Pierre-Yves Méthot et monsieur Francois Gaudreau de Thornhill Capital pour leur grande générosité personnelle et professionnelle qui aura mené à cette réussite.

Issus de secteurs diamétralement opposés, les nouveaux propriétaires souhaitent élever les activités de l'entreprise en fonction de ­l'évolution de la demande des marchés ciblés qui se veulent de plus en plus spécifiques et évolutifs.

Les nouveaux acquéreurs sont conscients du virage majeur du positionnement des activités reliées au prélèvement de venaison sauvage et souhaitent orienter leurs médias d'information vers une formule de plus en plus éducative en ce sens.

La famille étant de plus en plus présente dans les activités couvertes par le groupe médiatique, c'est un virage de masse, d'accessibilité et de convivialité que l'entreprise présentera dès les prochains mois. La vision de nos trois nouveaux joueurs se veut plus collective que jamais.

Du premier noeud de pêche à la réalisation des plus grands défis de chasse en passant par l'émerveillement ressenti lors de l'observation de comportements sauvages, c'est dans le quotidien des vrais adeptes de tout âge ou de toute expérience que le groupe Aventure Chasse Pêche occupera désormais une place de choix.

Que ce soit par le magazine, l'émission, le site web ou encore les réseaux sociaux, Aventure Chasse Pêche demeurera VOTRE réseau de confiance dans une mouture revisitée et remplie de nouveautés.

