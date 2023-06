PL BioScience et Macopharma concluent une entente de licence et de cession de brevet concernant des suppléments de culture cellulaire à base de lysat de plaquettes humaines (HPL).





PL BioScience GmbH, une société allemande du secteur des sciences de la vie spécialisée dans la production et le développement de lysat de plaquettes humaines (HPL) pour la multiplication de cellules, a annoncé aujourd'hui une entente de licence et de cession de brevet avec la société française Macopharma S.A.S. À la suite de l'entente, PL BioScience déclare accepter une licence mondiale pour les brevets déposés par Macopharma, avec un droit d'accorder une sous-licence (via plusieurs niveaux), pour toute la durée de la période de licence.

En plus de l'entente de licence et de cession de brevet, Macopharma présentera PL BioScience à ses clients HPL actuels et, grâce à une évaluation comparative complète montrant l'équivalence des produits HPL de PL BioScience, les clients HPL de Macopharma auront la possibilité de transférer leurs futures commandes chez PL BioScience avec le minimum de perturbations.

À propos de PL BioScience :

Située à Aachen, en Allemagne, PL BioScience GmbH est une société du secteur des sciences de la vie spécialisée dans la production et le développement de lysat de plaquettes humaines (HPL), proposant une gamme complète de produits HPL adaptés à différents cas d'utilisation, de la recherche en laboratoire standard aux thérapies cellulaires BPF. Qu'il s'agisse de la recherche universitaire, de la recherche préclinique ou de la thérapie cellulaire, les standards conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) de haute qualité d'ELAREMtm garantissent des transitions sans heurt pour les avancées en matière de médecine régénérative ? du laboratoire aux patients dans le besoin.

À propos de Macopharma

Fondé en 1977, Macopharma est un acteur majeur du secteur des dispositifs médicaux dans la filière du sang. Basé à Tourcoing, dans le nord de la France (59), ses activités de développement ont toujours été stimulées par d'importantes innovations, résultant d'investissements effectués dans la recherche et développement et dans des collaborations avec des clients et des partenaires (centres de transfusion sanguine, laboratoires de recherche, hôpitaux...). Pour toutes ces activités, Macopharma offre toute une gamme de solutions répondant aux besoins de chaque étape du processus, du donneur au patient.

Avec plus de 2 000 employés, 3 usines (en France, en Pologne et en Tunisie) et une présence dans près de 100 pays à travers le monde, Macopharma a pour vision de proposer des produits durables et des services intégrés pour garantir la fourniture de solutions de composants sanguins sûres et sécurisées à chaque patient dans le monde.

Pour de plus amples renseignements, visitez macopharma.com et suivez MACOPHARMA sur Linkedin

2 juin 2023 à 08:00

