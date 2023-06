LES PRÉINSCRIPTIONS SONT OUVERTES POUR TOWER OF GOD: NEW WORLD, UN NOUVEAU JEU RPG DE CARTES À COLLECTIONNER RPG





LOS ANGELES, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobiles de haute qualité, a ouvert le pré-enregistrement mondial pour son nouveau jeu de cartes à collectionner RPG, Tower of God: New World. Les joueurs qui se préinscrivent dès aujourd'hui sur Google Play ou sur l' App Store , et qui s'inscrivent sur le canal Discord officiel recevront des récompenses au lancement du jeu, notamment une version SSR de Twenty-Fifth Bam, entre autres.

La franchise « Tower of God » a débuté sous la forme d'un webtoon fantastique centré sur un garçon nommé Twenty-Fifth Bam et son amie Rachel qui habitent sous une tour gigantesque et mystérieuse. On raconte que quiconque atteint le sommet de la Tour voit ses voeux exaucés. Cherchant à améliorer sa vie, Rachel entre dans la Tour à l'insu de Bam, qui la suit peu après.

Dans Tower of God: New World, les joueurs pourront rejoindre Bam dans sa quête de l'ascension de la terrifiante « Tour de Dieu » pour avoir une chance de retrouver Rachel. Découvrez de nombreux modes de jeu, collectionnez des personnages et augmentez le niveau de votre équipe pour voir jusqu'où vous pouvez aller.

Le mode Histoire permet aux joueurs de suivre l'histoire de Bam au fur et à mesure qu'il progresse dans la Tour.

Le mode Aventure permet aux joueurs de constituer leur propre équipe pour accomplir les tâches des administrateurs tout en se frayant un chemin dans la Tour.

Plus de 100 personnages colorés seront à collectionner, ce qui permettra aux joueurs de créer leurs propres équipes et styles de jeu.

Les joueurs pourront équiper de nouveaux personnages à des niveaux élevés, sans avoir à passer un temps précieux à les faire monter en niveau, grâce au Slot System.

Des scènes animées de haute qualité donnent vie à l'aventure.

Tower of God: New World propose des batailles stratégiques simples et approfondies, imprégnées d'une histoire unique développée en partenariat avec l'auteur original SIU. Depuis juillet 2010, la série originale de webtoons « Tower of God » est diffusée en série sur Naver Webtoon, attirant plus de 6 milliards de vues dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur le jeu, les récompenses de préinscription et les événements à venir, n'oubliez pas de vous inscrire sur le Discord officiel et les autres canaux sociaux ( YouTube , Instagram , Twitter , TikTok , et Facebook ) .

À propos de Netmarble Corporation

Fondé en Corée en 2000, Netmarble Corporation est l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobiles de premier plan dans le monde. Grâce à de puissantes franchises et des collaborations avec des détenteurs de propriétés intellectuelles reconnues, Netmarble s'efforce d'élever l'expérience de jeu et de divertir le public à l'échelle mondiale. En tant que société mère de Kabam et SpinX Games et actionnaire majeur de Jam City et HYBE (anciennement Big Hit Entertainment), le portefeuille diversifié de Netmarble comprend Lineage 2 : Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni : Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins : Grand Cross, et de futurs jeux PC comme Paragon: The Overprime. Vous trouverez de plus amples informations sur le site http://company.netmarble.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2089273/TOG___Pre_Registration.jpg

2 juin 2023 à 07:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :