SHEBA® ARRIVE AU CANADA, APPORTANT DU MÊME COUP AVEC ELLE LA CAMPAGNE HOPE POUR LES RÉCIFS DE CORAIL

La marque leader de nourriture pour chats est lancée au Canada et dévoile en même temps

une expérience subaquatique immersive de Sheba Hope GrowsTM, le plus grand programme de restauration de coraux au monde

BOLTON, ON, le 2 juin 2023 /CNW/ - Plus tôt aujourd'hui, la marque leader de nourriture pour chats SHEBA® a annoncé que ses produits SHEBA® BISTRO sont maintenant en vente dans l'ensemble du Canada. Ces produits offrent aux propriétaires de chats de la nourriture humide pour leurs félins; ces produits ont été soigneusement conçus pour répondre aux goûts particuliers et pour séduire les fins palais de ces compagnons à quatre pattes. À l'occasion de son arrivée sur le marché, la marque SHEBA® continue à créer des conditions propices pour Sheba Hope GrowsTM, le plus grand programme de restauration de coraux au monde.

Pour souligner sa première année de présence au Canada, la marque SHEBA® a créé une expérience immersive multisensorielle, appelée The Sheba Hope Growstm Experience et présentée à Toronto. Cette exposition est conçue pour laisser les visiteurs plonger dans l'océan, dans une simulation subaquatique de HOPE, le premier projet de restauration des coraux lancé au titre de la campagne Sheba Hope GrowsTM. Les visiteurs vont être immergés dans les visuels et les sons de récifs de corail sains, tout en découvrant ce que fait la marque SHEBA® pour restaurer les récifs de corail.

On pourra voir l'exposition au 28 rue Bathurst à Toronto, du 3 au 24 juin prochains (y compris pendant la Semaine mondiale de l'océan), de 11 h à 16 h. L'entrée est gratuite.

À SHEBA®, nous sommes convaincus que l'action alimente la campagne HOPE. C'est pourquoi, à l'occasion de son lancement, la marque SHEBA® a fait équipe avec The Maldives Coral Institute, organisme guidé par la science, dont l'objectif est de contribuer à la survie des coraux et à leur adaptation aux changements climatiques. Les Maldives constituent une écorégion formée de récifs de corail ayant une très grande importance sur le plan écologique, où des zones et des populations de coraux résistent mieux aux changements climatiques. Les Maldives représentent aussi un site clé pour la restauration des coraux. Au titre du partenariat conclu avec The Maldives Coral Institute, la marque SHEBA® finance le lancement d'un projet communautaire de restauration des coraux, amenant la campagne Hope Grows dans l'un des endroits les plus dynamiques de la Terre - Les Maldives. On dévoilera au cours des mois à venir des précisions additionnelles sur le programme.

« En agissant maintenant pour restaurer les récifs de corail, nous protégeons nos océans pour les générations à venir, explique Daniel Calderoni, directeur général de Mars Pet Nutrition Canada. Nous voulons avoir des retombées favorables sur la santé future des océans; nous nous concentrons par conséquent sur la restauration des écosystèmes marins les plus biodiversifiés et les plus sérieusement menacés, car nous savons que plus il y a de coraux maintenant, plus il y aura de poisson à l'avenir. »

Au cours des deux années qui ont suivi le lancement du programme, HOPE Reef, notre site de restauration des coraux phares en Indonésie, a eu un effet d'entraînement dans le monde entier, déclenchant un mouvement mondial ayant pour objectifs de préserver et de restaurer la beauté de nos océans. Le récif - que l'on peut voir sur Google Earth -a été recréé sur les fonds marins pour former le mot « H-O-P-E »; en seulement deux ans, la couverture de corail est passée de 2 p. cent à 70 p. cent, et les populations de poissons ont crû de 260 p. cent. Le travail qu'effectue la marque SHEBA® dans le domaine de la restauration des récifs a recours à la technologie novatrice des « Reef Stars », des structures en acier en forme d'étoile, dans le but de soutenir la croissance des nouveaux fragments de corail. À ce jour, 900 000 fragments de corail ont été plantés, au moyen de 60 000 étoiles d'acier. On observe maintenant une abondance de poissons et de biomasse sur les récifs qui ont été recouverts de ces structures en forme d'étoile. D'autres espèces sont aussi retournées dans le réseau alimentaire des coraux, dont des requins et des tortues.

Hope Grows a pris de l'expansion dans plus de 30 sites de restauration répartis dans 10 pays sur cinq continents, y compris sur la Grande barrière de corail, dans le Triangle du corail (Indonésie), aux Maldives, au Mexique et au Kenya. Plus de 500 personnes participent à la restauration de ces sites de récifs de corail.

Pour de plus amples renseignements sur SHEBA® BISTRO, visitez le site Web www.shebacat.ca.

Pour de plus amples renseignements sur le programme Sheba Hope GrowsTM, visitez le site Web www.shebahopegrows.com.

À propos de SHEBA® BISTRO

La marque SHEBA® sait que les propriétaires de chats aiment ces derniers pour leur indépendance d'esprit, leur personnalité et leurs fins palais. C'est pourquoi la marque SHEBA® place les chats au coeur de tout ce qu'elle fait, en créant des recettes de qualité supérieure proposant d'irrésistibles bouchées, ayant pour principal ingrédient du poulet ou du poisson provenant de sources durables; ces bouchées sont conçues pour satisfaire les goûts et les envies uniques des chats. Les produits SHEBA® BISTRO ne contiennent ni produits céréaliers, ni maïs, ni blé ou soya ni arômes artificiels. La marque SHEBA®apprécie la relation entre les chats et leurs propriétaires et utilise cette compréhension pour célébrer et alimenter leur lien unique. Retrouvez la nourriture humide pour chats SHEBA® BISTRO de qualité supérieure chez les détaillants dans tout le pays. Pour plus d'informations, consultez https://www.sheba.fr/ .

À propos de Mars Petcare

Faisant partie de l'entreprise Mars, Incorporated, entreprise familiale fondée il y a plus de 100 ans qui fabrique divers produits et offre des services destinés aux personnes ayant des animaux de compagnie qu'ils adorent, les 85 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays sous la bannière Mars Petcare visent un seul objectif : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Forts de 85 ans d'expérience, nous avons un portefeuille de près de 50 marques, qui répondent aux besoins des animaux de compagnie du monde entier en matière de santé et de nutrition - y compris les marques PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTROTM, GREENIESTM, SHEBA®, CESAR®, IAMSTM et EUKANUBATM ainsi que le Waltham Petcare Science Institute, qui fait progresser la recherche depuis plus de 50 ans dans les domaines de la nutrition et de la santé des animaux de compagnie. Mars Petcare est aussi un chef de file en matière de services liés à la santé des animaux, grâce à un réseau international de plus de 2 000 hôpitaux vétérinaires et d'établissements offrant des services diagnostiques, dont BANFIELDtm, BLUEPEARLtm, VCAtm, Linnaeus, AniCura et Antech. Nous avons également des activités dans les domaines de l'innovation et de la technologie liées aux animaux de compagnie, avec l'entreprise de dépistage génétique et les tests d'ADN pour chiens et chats WISDOM PANELTM, le système de GPS pour chiens WHISTLEMC, l'incubateur LEAP VENTURE STUDIO et les programmes COMPANION FUND, qui sont des moteurs d'innovation et de changement dans l'industrie des soins destinés aux animaux de compagnie. En tant qu'entreprise familiale s'inspirant de ses principes, Mars Petcare possède la flexibilité nécessaire pour défendre ses convictions et ce pour quoi elle a choisi de se battre : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE.

SOURCE Mars Petcare

2 juin 2023 à 07:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :