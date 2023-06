Avis aux médias - Le Comité sur la forêt de l'UMQ se réunira à Alma le 2 juin





MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - Les membres du Comité sur la forêt de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réuniront aujourd'hui, à Alma, à l'initiative de madame Sylvie Beaumont, administratrice de l'Union, membre du comité et mairesse d'Alma.

Quelques jours avant que le gouvernement du Québec rende publique sa stratégie sur le caribou, monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Benoit Lauzon, administrateur de l'UMQ, président du comité et maire de Thurso, madame Beaumont et plusieurs mairesses et maires de régions forestières de partout au Québec feront le point sur le dossier forestier prioritaire.

Monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ, et les élues et élus présents participeront à une conférence de presse en marge de la rencontre.

Quoi : Conférence de presse dans le cadre de la réunion du Comité sur la forêt de l'UMQ



Date : Vendredi 2 juin 2023



Heure : 11 h 15 - 11 h 45



Lieu : Salle du conseil municipal

Hôtel de ville d'Alma

140, rue Saint-Joseph

Alma





2 juin 2023 à 06:00

