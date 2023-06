Les projets émiratis de création de valeur dans le pays rapportent des milliards aux entreprises locales





Plus de 27,23 milliards de dollars ont été redirigés vers l'économie locale depuis que le ministère de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis (MoIAT) et l'ADNOC ont lancé d'importants programmes de création de valeur dans le pays pour soutenir les industries nationales.

S'exprimant lors du forum Make it in the Emirates aujourd'hui, Son Excellence Abdullah Al Shamsi, sous-secrétaire adjoint du MoIAT, a déclaré que plus de 14,43 milliards de dollars d'investissements avaient été réorientés vers l'économie locale l'année dernière seulement, soit une augmentation de 25 % en glissement annuel.

"Le programme national de création de valeur (In-Country Value, ICV) dans le pays est une initiative nationale qui parle un même langage à travers différents secteurs", a déclaré SE. "C'est une méthodologie unifiée dont nous sommes très fiers car elle profite au secteur privé, et lorsque ce dernier s'en rend compte, elle l'aidera à se préparer, à investir et à dépenser."

Le forum a appris que le programme national ICV "fonctionne bien et s'accélère".

Il a également appris comment les zones industrielles jouent un rôle essentiel dans le développement industriel durable du pays et les perspectives économiques plus larges. Les dirigeants industriels locaux ont décrit comment ils utilisent les énergies alternatives telles que l'énergie solaire et l'hydrogène pour réduire leur empreinte carbone.

La deuxième édition du forum Make it in the Emirates s'est achevée jeudi avec la présentation par les Émirats arabes unis de leur proposition de valeur unique aux investisseurs internationaux.

Les investisseurs ont été invités à explorer les opportunités et les avantages concurrentiels, avec des tables rondes axées sur le programme national In-Country Value (ICV), le rôle des zones industrielles, le financement compétitif en tant que catalyseur clé et les talents locaux dans le secteur privé.

Les exportations industrielles des Émirats arabes unis ont atteint 47,6 milliards de dollars en 2022, en croissance de 49 % par rapport à 2021. La contribution du secteur industriel au PIB est passée à 49,5 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2020.

Le forum Make it in the Emirates est organisé par le ministère de l'Industrie et des Technologies avancées en partenariat avec le Département du Développement économique d'Abu Dhabi (ADDED) et l'ADNOC.

Le premier jour du forum, le gouvernement des Émirats arabes unis a annoncé 2,7 milliards de dollars d'accords de prélèvement industriel, s'appuyant sur les 29,9 milliards de dollars d'accords de prélèvement annoncés lors de l'édition 2022 du forum.

