Dai-Won Yoon, le président de l'Ilsong Educational Foundation, est la première personne originaire d'Asie à recevoir la médaille Linnaeus





Dai-Won Yoon, président de l'Ilsong Educational Foundation, a reçu le 30 mai dernier à l' université Hallym, la médaille Linnaeus attribuée par l'université d'Uppsala. Dai-Won Yoon est la première personne originaire d'Asie à recevoir cette distinction. L'Ilsong Educational Foundation dirige l'université Hallym et le centre médical de l'université Hallym (Hallym University Medical Center).

Le président Yoon est le lauréat 2020. La cérémonie de remise du prix, qui avait été reportée en raison de l'épidémie de COVID-19, s'est déroulée cette année avec la visite en Corée d'une délégation conduite par le vice-chancelier Anders Hagfeldt de l'université d'Uppsala.

La médaille Linnaeus, qui commémore le naturaliste suédois Carl Linnaeus, est attribuée chaque année par l'université d'Uppsala à une personne ayant significativement contribué au domaine de la science.

Le président Yoon a été récompensé pour sa contribution à la promotion des échanges internationaux. Ce dernier a joué un rôle significatif dans le développement de normes fondées sur la science médicale, en dirigeant depuis 2007, les échanges entre l'université d'Uppsala, l'université Hallym et le centre médical de l'université Hallym.

Les institutions ont eu l'occasion d'organiser des échanges universitaires, des recherches conjointes, des échanges de formation et des programmes d'échange d'étudiants, ainsi que 11 symposiums universitaires communs traitant des thèmes des tumeurs neuroendocrines, de la radiologie, des cellules souches et de la médecine régénérative. De plus, afin de promouvoir les recherches conjointes, le laboratoire international de co-recherche Hallym-Uppsala (Hallym-Uppsala International Co-research Laboratory), l'institut de recherche en médecine translationnelle Hallym (Hallym Translational Medicine Research Institute) et le centre de convergence médicale de l'université Hallym (Hallym University Medical Convergence Center) ont été inaugurés.

Grâce à des échanges universitaires continus, le président Yoon a également joué le rôle déterminant d'intermédiaire entre la Suède et la Corée dans le domaine de la science.

Le vice-chancelier Anders Hagfeldt explique : « Le président Yoon a accompagné et stimulé la coopération dans le domaine de la recherche médicale entre Uppsala et Hallym. Vous avez également ouvert la voie et encouragé les relations avec d'autres universités et conseils scientifiques en République de Corée. C'est pour cela que nous souhaitons aujourd'hui vous rendre hommage et saluer votre contribution exceptionnelle à notre université ainsi qu'au développement des liens entre nos deux nations. »

Le président Dai-Won Yoon déclare : « Sir Carl von Linné n'était pas seulement un naturaliste, mais également un visionnaire doté d'une grande perspicacité et d'une profonde sagesse. Que vais-je faire de cette médaille Carl von Linné en or ? Depuis longtemps, je réfléchis et j'agis pour le bien non seulement de l'humanité, mais aussi de l'univers tout entier. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 juin 2023 à 05:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :