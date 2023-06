Autel Energy organise son assemblée générale à Amsterdam et définit sa stratégie pour l'Europe





Autel Energy, l'un des principaux fournisseurs de produits et de services de recharge pour véhicules électriques, a organisé avec succès sa manifestation consacrée à ses partenaires au Muziekgebouw d'Amsterdam du 31 mai au 1er juin 2023. L'événement a non seulement présenté la stratégie visionnaire d'Autel en Europe pour les deux prochaines années, mais a également permis aux partenaires de mieux comprendre la vision de l'entreprise et d'en apprendre davantage sur les nouveaux produits d'Autel.

L'assemblée générale a permis à Autel Energy de renforcer ses partenariats en Europe et a mis en lumière ses collaborations avec des clients clés. Les principaux partenaires présents comprenaient des clients Maxicharger AC tels que Sevadis et Deta, ainsi que des clients Maxicharger DC tels que Floading, Gasgas et eWays. L'entreprise s'est également associée à des clients CPO tels que Fastway et Powerdo, ainsi qu'à des entreprises du secteur de l'énergie comme Enefit.

Cette occasion visait à offrir des informations et des discussions précieuses sur les produits, les solutions et les réussites d'Autel Energy. Le 31 mai, l'événement a débuté par une Keynote qui a mis en exergue Autel Energy et sa vision de l'avenir. S'en est suivi la présentation de la nouvelle gamme d'Autel, ainsi que la diffusion d'une synthèse d'études de cas éclairantes. Après une pause déjeuner, les participants se sont retrouvés afin d'échanger sur les services et solutions Cloud avant de poursuivre par une cérémonie de remise des prix. Le premier jour s'est enfin achevé sur des réunions de vente individuelles, qui ont permis de consolider les liens et de créer des opportunités commerciales. Le 1er juin, les participants ont eu l'occasion unique d'explorer l'infrastructure logistique Autel d'Amsterdam. Pour clôturer cette expérience immersive, Autel Energy a invité ses partenaires pour un déjeuner à bord de l'Oceandiva Futura, un navire événementiel durable. Cette visite mémorable a permis de mettre en évidence et de confirmer l'engagement d'Autel envers les initiatives vertes, la durabilité énergétique, ainsi que les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« Nous sommes très heureux d'inviter nos précieux partenaires à l'Autel Energy Partner Summit et de partager notre stratégie européenne pour les deux prochaines années », a déclaré Ting Cai, PDG d'Autel Europe. « Ce Sommet représente notre engagement inébranlable envers les solutions de recharge pour véhicules électriques et les partenariats mutuellement bénéfiques. »

Fort d'une croissance remarquable sur le marché européen au cours des quatre dernières années, Autel Energy s'est fermement imposé comme un acteur de premier plan dans le secteur de la recharge des VE. De 2019 à 2022, le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu un taux de croissance annuel composé remarquable de 31,3 %. Partant de 27,04 millions d'euros en 2019, il est passé à 27,97 millions d'euros en 2020. En 2021, Autel Energy a enregistré une hausse significative de ses revenus de plus de 71,5 % pour atteindre 47,99 millions d'euros. Poursuivant sa dynamique de croissance, la société a connu un taux de croissance des revenus de 27,6 % en 2022 et a enregistré un chiffre d'affaires de 61,21 millions d'euros.

Autel Energy exerce actuellement ses activités à travers 7 bureaux situés en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Suède et en Espagne. En outre, l'entreprise a établi 4 centres de formation et de test en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Italie, ainsi que 3 entrepôts aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Italie, et 3 centres de R&D aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne.

