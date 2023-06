Telos annonce une collaboration stratégique avec GameStop pour développer les jeux Web3





La nouvelle collaboration permettra d'intégrer les joueurs grand public aux jeux Web3

TORONTO, 2er juin 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation Telos (« Telos ») a annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique avec GameStop Corp. (NYSE: GME) (« GameStop ») qui permettra à la blockchain Telos d'accéder à la distribution de jeux grand public via le futur lanceur de jeu Web3 de Gamestop, GameStop Playr .

Cette collaboration constitue une importante opportunité d'élargir l'écosystème mondial de GameFi et d'introduire les jeux Web3 aux utilisateurs grand public. La collaboration permettra aux utilisateurs de profiter des jeux Web3 pris en charge par Telos, qui est une blockchain décentralisée évolutive, abordable, bas carbone et affichant un temps de fonctionnement continu record.

« Nous sommes ravis de participer à cette collaboration transformatrice avec GameStop, a déclaré AJ Dinger, chef du développement commercial à la Fondation Telos. Nous croyons que cette collaboration permettra d'attirer de nouveaux utilisateurs dans l'espace Web3. En combinant GameStop Playr avec des jeux Web3 utilisant l'infrastructure blockchain à haute performance de Telos, nous pouvons abattre de nombreux obstacles qui dissuadent actuellement les joueurs Web2 d'adopter le Web3. »

Justin Giudici, directeur général de la Fondation Telos, a partagé l'enthousiasme de M. Dinger. « Telos offre un environnement idéal pour permettre à GameStop de se lancer dans la distribution de jeux Web3, a déclaré Justin Giudici. Nous croyons que les conditions préalables pour faire progresser cet espace dynamique nécessitent une plateforme rapide, sécurisée, durable et évolutive. »

Alors que les studios de jeu traditionnels, les éditeurs et les distributeurs explorent la technologie Web3, l'objectif de la collaboration est d'aider à combler le fossé entre la communauté de jeu classique et le public Web3.

À propos de la Fondation Telos : La Fondation Telos est une organisation décentralisée, indépendante et sans but lucratif qui supervise le développement et la gouvernance de la blockchain Telos. En 2021, Telos a lancé tEVM, la machine virtuelle Ethereum la plus rapide au monde, qui fonctionne simultanément avec le réseau natif Telos. Dans un monde en constante évolution, Telos s'attache à faire progresser la décentralisation grâce à une technologie saine, fiable, écoresponsable et basée sur la confiance tout en fournissant des solutions qui peuvent conduire à une plus large adoption de la technologie blockchain à l'échelle mondiale.

