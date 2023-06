Eyebuydirect lance sa collection Fierté Forever





La marque chef de file des articles de lunetterie s'associe à The Trevor Project et aux dirigeants de la communauté LGBTQ+ pour célébrer le Mois de la fierté

LOS ANGELES, le 1er juin 2023 /CNW/ -- Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne d'articles de lunetterie sur ordonnance, célèbre le Mois de la fierté en lançant sa collection Fierté Forever et en s'associant à The Trevor Project et aux dirigeants de la communauté LGBTQ+. Ces derniers nous expliquent ce que « Fierté Forever » signifie pour eux grâce à la nouvelle campagne d'Eyebuydirect.

À l'instar des années précédentes, Eyebuydirect fera don de ses ventes pour soutenir The Trevor Project, le principal organisme de prévention du suicide chez les jeunes LGBTQ+ et d'intervention en cas de crise. L'organisme à but non lucratif gère plusieurs programmes pour prévenir le suicide chez les jeunes LGBTQ+ et pour répondre à cette crise de santé publique. Il offre notamment un service gratuit d'aide en temps de crise, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que des services de recherches, de défense des droits, d'éducation et de soutien par les pairs. La totalité des ventes de la collection effectuées entre le 21 mai et le 30 juin (d'un minimum de 25 000 $ et jusqu'à 50 000 $) sera versée à The Trevor Project.

Cette année, pour incarner à sa collection Fierté Forever, Eyebuydirect s'est également associée à trois influenceurs : le comédien Noah Miller , défenseur des droits des jeunes transgenres, Ve ondre Mitchell , et Iamfaith , défenseure de la communauté de la région de Los Angeles, qui sont tous les trois bien enracinés dans les communautés LGBTQ+.

« Nos collections pour la Fierté sont toujours parmi les plus populaires, a déclaré Branden Maes, chef principal du marketing de marque chez Eyebuydirect. Nos articles de lunetterie ont toujours mis en avant l'individualité. Nous continuerons de promouvoir l'importance de la bienveillance de célébrer toutes les personnes, peu importe leur orientation sexuelle, en offrant des collections autour de la Fierté en partenariat avec des organismes qui sauvent des vies comme The Trevor Project. »

Les lunettes de la collection Fierté Forever de Eyebuydirect ont des cadres aux couleurs vives et audacieuses et coûtent entre 45 USD à 69 USD. Avec des noms comme « Glimmer », « Empowered », « Starry » et « Spotlight », cette collection s'adresse à toutes les personnes qui veulent célébrer la Fierté ou mettre de la couleur dans leur vie.

La collection Fierté Forever est maintenant offerte en ligne. Pour de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/collections/eyewear-pride .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 USD/9 CAD, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, consultez le www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

SOURCE Eyebuydirect

1 juin 2023 à 22:48

