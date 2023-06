HEINZ® dévoile la première plateforme mondiale de marque créative en plus de 150 ans d'histoire





Aujourd'hui, HEINZ annonce « It Has to be HEINZ », une nouvelle plateforme mondiale marquant la première fois en 150 ans d'histoire où la marque est unifiée dans le cadre d'une stratégie créative unique. La campagne rend hommage à la marque en célébrant l'amour fou que les gens ont pour HEINZ ? des relations amoureuses des véritables fans avec la marque, à l'amour et au soin avec lesquels ses produits sont fabriqués.

S'appuyant sur le plus grand investissement médiatique de Kraft HEINZ à ce jour, la plateforme créative mondiale témoigne de l'amour inégalé que les générations de personnes du monde entier ont pour HEINZ ? du Ketchup jusqu'aux Beanz. Les récits de fans présentés ? tels que des tatouages HEINZ, les paquets de condiments dans les sacs à main, et la contrebande de boîtes de Beanz aux contrôles aéroportuaires ? proviennent des réseaux sociaux, d'articles de presse et du bouche à oreille.

« Alors que nous cherchions à unifier la marque sous une seule plateforme mondiale, nous avons plongé dans l'univers de nos consommateurs et avons constaté qu'ils ont tous un point commun : un amour fou pour les produits HEINZ », déclare Diana Frost, Chief Growth Officer, North American Zone, The Kraft HEINZ Company. « En tant que marque passionnée par nos consommateurs, nous avons créé It Has to be HEINZ comme une chanson d'amour pour eux. Nos fans sont nos muses. »

Depuis plus de 150 ans, HEINZ travaille à transformer les choses courantes en expériences extraordinaires. Aujourd'hui, la qualité inégalée reste au coeur des convictions et des pratiques de la marque, de la sélection minutieuse des ingrédients de la plus haute qualité par ses sept « Tomato Masters », à son objectif de proposer un ketchup provenant de sources 100 % durables d'ici 2025. Chaque étape est méticuleusement réfléchie pour garantir le goût irremplaçable de HEINZ, dans chaque produit.

« Nos fans peuvent faire preuve d'un amour inconditionnel pour les produits HEINZ, mais le sentiment est réciproque ? nous sommes tout aussi passionnés par nos produits qu'ils le sont et nous sommes impatients de lancer cette campagne », déclare Cristina Kenz, Chief Growth Officer, International Zone, The Kraft HEINZ Company. « Cet amour fou est également à l'origine d'une transformation plus large chez Kraft HEINZ, où nous nous déplaçons à la vitesse de la culture pour surprendre et ravir nos consommateurs avec des innovations éclairées et des expériences de marque authentiques. »

La campagne, développée en partenariat avec Wieden+Kennedy, présente cinq spots en style vignette d'histoires vraies et potentiellement vraies, célébrant l'amour inégalé que les gens portent au Ketchup HEINZ et aux Beanz. La nouvelle plateforme sera présentée sur l'ensemble des canaux, ciblant la portée de masse et les placements à fort impact par le biais de la télévision, de la vidéo en ligne, du cinéma, des réseaux sociaux et hors domicile. « It Has to be HEINZ » fera ses débuts aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne, et sera déployé sur d'autres marchés au cours des six prochains mois.

À propos de The Kraft HEINZ Company

Nous sommes à l'avant-garde de la transformation chez The Kraft HEINZ Company (Nasdaq : KHC), et animés par notre mission : rendre la vie délicieuse. Le consommateur est au centre de tout ce que nous faisons. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 26 milliards de dollars en 2022, nous nous engageons à faire croître nos marques d'aliments et de boissons emblématiques et émergentes à l'échelle mondiale. Nous tirons parti de notre échelle et de notre agilité pour libérer toute la puissance de Kraft HEINZ sur un portefeuille de six plateformes de produits grand public. En tant que citoyens du monde, nous nous engageons à avoir un impact durable et éthique tout en aidant à nourrir les gens de manière saine et responsable. En savoir plus sur notre parcours en visitant www.kraftheinzcompany.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

1 juin 2023 à 17:40

