YVR présente Au-delà de l'accessibilité

TERRITOIRE DE LA PREMIÈRE NATION MUSQUEAM, BC et RICHMOND, BC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'aéroport international de Vancouver (YVR) a fièrement lancé Au-delà de l'accessibilité, un Plan d'accessibilité triennal complet qui s'appuie sur le travail de longue haleine de l'aéroport visant à offrir une expérience de voyage accueillante et inclusive à tous les passagers, quelles que soient leurs capacités.

« L'accessibilité demeure l'une de nos priorités et, en tant que carrefour international diversifié, nous demeurons déterminés à veiller à ce que tous les voyageurs, invités et employés jouissent d'un accès égal aux installations de YVR. Grâce à ce plan, nous continuerons d'offrir un aéroport inclusif et accessible par l'entremise de nos programmes et de nos partenariats fructueux qui reposent sur les expériences vécues et les besoins de notre communauté », affirme Richard Beed, vice-président, Personnel et marque, Administration de l'aéroport de Vancouver.

Le nouveau Plan d'accessibilité de YVR, Au-delà de l'accessibilité, a été mis au point en collaboration avec les partenaires communautaires de l'aéroport et vise à respecter et à surpasser les exigences de l'Office des transports du Canada (OTC). Le plan suit les sept domaines d'intérêt du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) et décrit les résultats obtenus, les apprentissages tirés des consultations tenues avec le public et les points à améliorer. Il aborde également la poursuite de l'amélioration des installations de l'aérogare, des technologies de communication, des programmes de soutien et des pratiques d'approvisionnement.

En plus de tenir compte des commentaires formulés par ses partenaires communautaires, YVR s'est adressé aux employés de l'aéroport, à des experts-conseils en accessibilité, à des passagers et au public et a réalisé des recherches par l'entremise de Léger et du Return on Disability Group.

Depuis plus de 30 ans, YVR montre la voie à suivre en matière d'installations inclusives et accessibles et de prestation de services à tous les passagers, quelles que soient leurs capacités. Le plan repose sur la vision de YVR en matière d'aéroport inclusif, qu'il concrétise en intégrant des caractéristiques inspirées par les clients dans son aérogare internationale nouvellement agrandie, notamment des toilettes privées supplémentaires, une aire de repos, des aires de soulagement pour animaux, une variété de sièges et un nouveau type de stations de chargement. L'aéroport y parvient également en étant une communauté accueillante pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer, en offrant le programme Hidden Disabilities Sunflower et en continuant de collaborer avec d'importants partenaires comme le Pacific Autism Family Network (PAFN), pour soutenir les personnes neurodiverses et leur famille qui transitent par YVR.

Les changements démographiques et une communauté de personnes handicapées de plus en plus active continuent d'inspirer l'équipe de YVR à concevoir et à proposer des aérogares et des services plus inclusifs, destinés à tous les usagers, quelles que soient leurs capacités. Mis à jour tous les trois ans, le Plan d'accessibilité de YVR permettra également à l'aéroport et à ses partenaires de continuer à mettre à l'essai et à adapter de nouvelles pratiques d'accessibilité par la mise en oeuvre et l'apprentissage continus.

Rien de cela ne serait possible sans l'aide et les contributions précieuses des nombreux partenaires communautaires de YVR, notamment l'Association canadienne pour la santé mentale, l'Institut national canadien pour les aveugles, le Canucks Autism Network, la Pacific Assistance Dogs Society, le Pacific Autism Family Network, la Fondation Rick Hansen, Spinal Cord Injury - Colombie-Britannique, la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique, Centraide Colombie-Britannique, Universal Access Design et le Wavefront Centre for Communication Accessibility.

Pour en apprendre davantage sur l'accessibilité à YVR et lire notre Plan d'accessibilité, Au-delà de l'accessibilité, visitez le https://www.yvr.ca/fr/passengers/navigate-yvr/accessibility-at-yvr.

YVR a obtenu la certification Or de la Fondation Rick Hansen, qui a créé un système de pointage pour évaluer l'accessibilité des bâtiments et des lieux publics. YVR est également le premier aéroport à subir cette évaluation et a obtenu une note de 93 sur 100, soit un des meilleurs résultats enregistrés en Colombie-Britannique.

« Félicitations à YVR, qui vient de publier son Plan d'accessibilité 2023-2025. Ce plan témoigne encore une fois du leadership de YVR en matière d'aérogare et de vastes environnements publics accessibles. Depuis sa création, YVR se démarque par ses solutions pratiques reposant sur des expériences vécues. Le nouveau plan triennal repose sur cet important bilan de réussites. »

- Brad McCannell, vice-président, Accès et inclusion, Fondation Rick Hansen

« Nous apprécions énormément notre partenariat de longue date avec YVR et sommes très fiers de notre contribution au Plan d'accessibilité triennal de l'aéroport. En collaborant avec YVR, nous l'aidons à offrir une aérogare où tout le monde éprouve un sentiment d'appartenance et où l'authenticité et l'inclusion sont au coeur de l'expérience client. »

- Britt Andersen, chef de la direction, Canucks Autism Network

« Je suis ravi et honoré de représenter mon organisation dans le cadre de notre partenariat avec YVR. Je suis également fier de vivre dans une ville dont l'aéroport souhaite améliorer l'accessibilité pour ma collectivité et collabore activement avec diverses organisations afin de créer un avenir meilleur. »

- Ryan W Clarkson, spécialiste, Programme de soutien par les pairs, centre de réhabilitation GF Strong et Grand Vancouver, Spinal Cord Injury BC

« L'accessibilité n'est pas simplement une caractéristique ou une réflexion après coup; il s'agit d'une nécessité qui doit faire partie intégrante de toute expérience de voyage. Le Wavefront Centre for Communication Accessibility est fier d'avoir participé à l'élaboration du Plan d'accessibilité de YVR, que nous considérons comme une étape décisive vers un avenir plus inclusif dans le monde des voyages. Ce plan triennal témoigne de l'engagement de YVR à rendre les voyages en avion accessibles et agréables pour tous. »

- Christopher T. Sutton, chef de la direction, Wavefront Centre for Communication Accessibility

« L'objectif de YVR, qui consiste à devenir l'un des aéroports les plus accessibles au monde, est fort louable. Selon moi, le processus de consultation que YVR a récemment organisé est un modèle d'inclusion pour ceux qui travaillent avec les personnes désavantagées sur le plan des transports dans la province. Dans le cas de Centraide Colombie-Britannique, cela comprend les personnes âgées à faible revenu que nous soutenons avec l'aide des organismes à but non lucratif offrant des services communautaires à cette tranche d'âge, grâce au financement octroyé par le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique. »

- Beverley Pitman, Ph. D., responsable principale du développement régional et communautaire pour les personnes âgées, Santé publique, Centraide Colombie-Britannique

