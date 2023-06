Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Mount Pearl





MOUNT PEARL, NL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre du Travail et député de St. John's-Sud-Mount Pearl, de l'honorable Dr Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de Lucy Stoyles, députée de Mount Pearl Nord.

Date : Le vendredi 2 juin 2023



Heure : 9 h HAT : Séance d'information technique pour les médias locaux sur les détails du projet (salle de conférence du musée)

9 h 30 HAT : Annonce en matière d'infrastructure



Lieu : Annexe de l'Admiralty House Communications Museum





365, chemin Old Placentia





Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, A1N 4P5





Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

1 juin 2023 à 17:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :