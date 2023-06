GLS CANADA ACQUIERT ALTIMAX COURIER





DORVAL, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'équipe de direction de GLS est fière d'annoncer l'acquisition de 100% du capital-actions d'Altimax Courier (2006) Limited.

Ayant son siège social à Moncton, au Nouveau-Brunswick, Altimax est un joueur important dans l'industrie du transport des Maritimes, offrant des services terrestres et aériens. Il s'agit d'une acquisition stratégique pour GLS au Canada; cette acquisition fait suite à celle de 2018 du Groupe Dicom Transport et celle de 2021 du Groupe Rosenau Transport.

L'acquisition d'Altimax solidifie les services de transport offerts directement par GLS au Canada, qui compte maintenant plus de 64 terminaux à travers le pays, reliant d'un océan à l'autre, les villes de Victoria en Colombie-Britannique, et Saint-Jean de Terre-Neuve. Aujourd'hui, GLS détient l'un des réseaux de colis et de fret pancanadien des plus intégrés et compétitifs, améliorant ainsi l'offre de services de transport disponible au Canada.

Rick Barnes, président de GLS Canada, exprime : « C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons Wes Penwarden et toute l'équipe d'Altimax dans notre famille GLS. Altimax est à la fois un client et un fournisseur de GLS depuis 17 ans et nous avons toujours apprécié l'engagement exceptionnel envers la qualité qu'ils ont offert dans les provinces de l'Atlantique. »

Étant chez Altimax depuis sa fondation, Wes Penwarden, président d'Altimax, exprime : « Je suis très heureux aujourd'hui. Cette transaction est une nouvelle page dans notre histoire; nous faisons maintenant partie d'un réseau international fantastique. C'est un grand jour pour nos employés, nos clients et nos partenaires. »

À propos de GLS Canada

GLS Canada, une filiale du Groupe GLS, fournit des services de transports de colis et de fret, ainsi que des services de logistique à travers le Canada. Visitez : https://gls-canada.com.

À propos de GLS

Le Groupe GLS est l'un des plus grands fournisseurs de services de colis autonomes en Europe et a une forte présence locale dans presque tous les pays du continent. Il opère également par le biais de filiales lui appartenant au Canada et sur la côte ouest des États-Unis, formant ainsi un seul réseau GLS. Cela permet à GLS de connecter de manière transparente ses clients et les communautés par l'entremise de millions de colis et d'histoires chaque jour. Le Groupe GLS est proactif dans sa façon de gérer son réseau et rejoint ses marchés de manière flexible et agile pour répondre à leur nature dynamique en constante évolution. La compagnie est fière de fournir un service de haute qualité qui répond aux besoins de ses clients dans une quarantaine de pays. Le réseau GLS est composé de plus de 120 centres et de plus de 1 600 terminaux, soutenus par plus de 37 000 véhicules de livraison de dernier kilomètre et 4 500 camions de longue distance. Le tout permet d'offrir une résilience du réseau, une flexibilité supérieure et une portée étendue. En 2021/22, GLS a généré un chiffre d'affaires record de 5 milliards d'euros et a livré 870 millions de colis sur l'ensemble des marchés. Pour plus d'information, visitez : https://gls-group.com.

