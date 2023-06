Konica Minolta lance ses nouveaux appareils multifonctions phares monochromes A3





MISSISSAUGA, Ontario, 01 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est fière d'annoncer les derniers ajouts à sa gamme bizhub i-Series , les bizhub 950i et 850i. Ces nouveaux appareils multifonctions A3 monochromes à grand volume sont conçus pour fournir les capacités d'un petit atelier d'imprimerie avec une seule unité idéale pour un espace de bureau. Les bizhub 950i et 850i offrent la facilité d'utilisation digne des modèles i-Series, dont une expérience utilisateur commune aux différents appareils, même pour les entreprises avec un parc d'appareils mixte.

Pouvant être utilisés dans une petite pièce aussi bien que dans un couloir ou un entrepôt, les bizhub 950i et 850i sont tout indiqués pour des clients tels que des petits services de reproduction centraux et des ateliers de petite et moyenne taille qui traitent un grand volume d'impressions. Ces appareils conviennent parfaitement à toutes sortes de bureaux, que ce soit dans le secteur de la fonction publique, du droit, de l'éducation, de la santé ou des associations.

Nouveaux appareils monochromes, offre actualisée dans la catégorie

Les bizhub 950i et 850i succèdent aux appareils multifonctions primés bizhub 958 et 808 et sont dotés d'une fonctionnalité supérieure qui offre une vitesse d'impression monochrome pouvant atteindre 95 ppm. Haute capacité et haute vitesse, l'alimenteur recto verso avec détection de l'alimentation double possède une vitesse maximale de 140/280 ipm, parfait pour les écoles et les cabinets d'avocats qui ont des besoins importants de numérisation ou d'archivage numérique.

« L'ajout des bizhub 950i et 850i vient compléter la gamme de produits i-Series A3 de Konica Minolta, affirme Dino Pagliarello, vice-président directeur, Gestion des produits et planification de Konica Minolta. Ces deux appareils comblent le vide entre les modèles monochromes A3 tout-en-un actuels et les modèles d'impression de production monochromes. Les clients bénéficient désormais d'importants atouts : une vitesse accrue doublée de solutions améliorées et d'une connectivité prête à l'emploi. Grâce à leur convivialité et à leur commodité, les bizhub 950i et 850i sont idéaux pour les bureaux qui manquent d'espace, mais qui exigent une grande rapidité d'impression, de copie et de numérisation. »

Fonctions de finition intégrées pour des résultats accélérés

Les bizhub 950i et 850i sont dotés de finisseurs polyvalents de grande taille avec agrafeuse manuelle intégrée et d'un mode de copie rapide qui garantit un processus de copie plus rapide en moins de clics et avec moins fenêtres contextuelles, et dont tous les paramètres principaux sont accessibles en un coup d'oeil. L'écran d'accueil personnalisable permet d'ajouter, de réorganiser et de supprimer des icônes plus rapidement. L'application Personalize de Konica Minolta offre également aux utilisateurs la possibilité de personnaliser l'affichage de leur appareil multifonction à leur goût. Les fonctions et les caractéristiques peuvent être adaptées au comportement et aux habitudes de travail, ce qui réduit le temps passé devant l'appareil par le personnel et augmente l'efficacité et les économies sur les coûts de fonctionnement.

Réduction des blocages de papier et hausse de la qualité des impressions grâce au capteur de supports automatique intelligent

Les communications de bureau nécessitent différents supports d'impression, et il est impossible d'obtenir une bonne qualité si l'épaisseur du papier n'est pas correctement réglée. Le réglage des paramètres du papier implique un travail supplémentaire pour l'utilisateur à chaque impression. Pour cette raison, les bizhub 950i et 850i sont dotés d'un capteur de supports automatique intelligent qui mesure instantanément le type et l'épaisseur du papier (par exemple, papier fin ou épais, papier recyclé, enveloppes, etc.) et ajuste automatiquement les réglages en conséquence. Résultat : moins de blocages de papier et d'appels de service, gain d'efficacité et de qualité d'impression.

Sécurité intégrée pour protéger documents et données

Le volume de documents numériques et de données ne cesse d'augmenter dans les bureaux; c'est pourquoi les entreprises et les institutions ont besoin d'une solution pour les gérer de manière centralisée et y accéder plus facilement. Cela nécessite souvent une intégration de pointe avec l'infonuagique et un accès à distance avancé, ce qui complexifie les processus documentaires et requiert un niveau de sécurité accru. Les bizhub 950i et 850i sont équipés des dernières technologies de sécurité pour offrir un environnement utilisateur sûr et fiable. La solution antivirus de pointe Bitdefender, offerte en option, surveille en temps réel tous les fichiers et les documents numérisés qui transigent par elle. Elle permet également l'analyse automatique des virus sur les disques durs ainsi que des analyses manuelles. De plus, grâce à bizhub SECURE, différents niveaux de sécurité et différents protocoles et ports d'accès peuvent être définis pour assurer la sécurité des appareils de bureau, en protéger la mémoire ainsi que les paramètres réseau.

Utilisation et assistance à distance pour une plus grande flexibilité et fiabilité

Comme tous les autres modèles bizhub i-Series, les bizhub 950i et 850i peuvent être commandés à distance, sans que l'utilisateur n'ait à toucher le panneau de contrôle. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder en même temps à l'appareil par ordinateur, par téléphone cellulaire ou par tablette. Konica Minolta propose également une assistance rapide et professionnelle par l'entremise d'un outil de service à distance.

Des fonctions intelligentes qui optimisent le milieu de travail numérique

De plus en plus d'entreprises cherchent à devenir des lieux de travail numériquement connectés qui relient les personnes, les espaces, les appareils et les données entre eux. Les appareils multifonctions bizhub i-Series, y compris les bizhub 950i et 850i, sont des unités intelligentes connectées à l'IdO qui offrent un milieu de travail entièrement numérique, conçues pour préparer le terrain vers un « milieu de travail connecté et futé ». Les bizhub 950i et 850i allient l'impression à l'efficacité des processus pour permettre aux clients d'organiser, de simplifier et de personnaliser leur environnement d'impression tout en leur fournissant les outils nécessaires à la numérisation des processus documentaires. Grâce à une expérience utilisateur novatrice et intuitive ainsi qu'à de puissantes capacités de traitement intégrées, les bizhub 950i et 850i sont en mesure d'offrir un accès sécurisé à un éventail de services et d'applications infonuagiques par l'entremise de Konica Minolta MarketPlace (Disponible en Anglais uniquement).

Rendez-vous sur le site de Konica Minolta pour en savoir plus sur les bizhub 950i et 850i.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c'est toujours cet objectif qui l'anime, hier et aujourd'hui. Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d'affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l'information, des solutions de sécurité vidéo et des services d'impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d'impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l'entreprise a la chance d'être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Color Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

La durabilité reste un moteur important de l'entreprise. C'est pourquoi Konica Minolta Inc. a figuré pendant neuf années consécutives à l'indice mondial de durabilité Dow Jones et pendant six années au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez-la sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram!

