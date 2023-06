Le premier ministre annonce l'instauration de la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu





TORONTO, le 1er juin 2023 /CNW/ - Au pays, nous savons qu'une vie enlevée par la violence liée aux armes à feu est une vie de trop. Tout le monde au Canada mérite de se sentir en sécurité dans sa communauté.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le premier vendredi de juin de chaque année sera proclamé la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu. Célébrée pour la première fois ce 2 juin, cette journée rendra hommage aux victimes de la violence liée aux armes à feu, sensibilisera la population à la crise qui sévit au pays et encouragera les Canadiens à trouver des solutions ensemble.

L'annonce a été faite au centre d'entraînement des Raptors de Toronto, où le premier ministre était accompagné du vice-président du conseil d'administration et président des Raptors, Masai Ujiri, de groupes communautaires luttant contre la violence armée et de citoyens influents. Les Raptors ont grandement aidé à mobiliser près de 30?000 Canadiens pour qu'ils signent une pétition en vue de l'observation de cette journée.

La Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu sera une journée de commémoration solennelle des victimes de cette violence insensée au Canada et l'occasion de rendre hommage à leurs familles et à leurs proches, aux prises avec une souffrance qui ne les quittera vraiment jamais. Cette journée nous permettra également de renouveler notre engagement à faire mieux - pour ces familles et tous les Canadiens. Ce sera aussi l'occasion d'imaginer un avenir meilleur, où chacun pourra se sentir en sécurité dans sa communauté.

Le gouvernement du Canada a déjà pris des mesures importantes pour mettre les Canadiens à l'abri de la violence liée aux armes à feu. Nous avons en effet interdit 1?500 modèles d'armes à feu de style arme d'assaut et leurs variantes. Nous avons déposé le projet de loi C-21, qui contient les lois canadiennes de contrôle des armes à feu les plus fermes en une génération. Il vise notamment à combattre le crime organisé, à s'attaquer au rôle alarmant des armes à feu dans la violence fondée sur le sexe et à interdire la vente, l'achat et le transfert d'armes de poing. Nous prenons également des mesures préventives, dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires, pour prévenir la violence liée aux armes à feu avant qu'elle survienne. Pour ce faire, nous investissons dans des projets communautaires visant à aider les jeunes à prendre de bonnes décisions. De plus, pour protéger nos frontières, nous avons investi près d'un demi-milliard de dollars au cours des deux dernières années et nous avons accru la coopération avec les États-Unis pour freiner la contrebande d'armes à feu.

Partout au pays, la violence liée aux armes à feu a tragiquement marqué nos communautés. Désormais, lors de la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu qui se déroulera chaque année, nous renouvellerons notre engagement à bâtir un avenir meilleur et exempt de violence armée.

Citations

«?La violence liée aux armes à feu est une menace réelle et grave. La Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu qui se déroulera chaque année nous rappellera de manière solennelle les vies perdues, les familles qui doivent vivre avec une souffrance infinie et notre devoir collectif qui consiste à faire ce que nous pouvons pour prévenir ces tragédies insensées en mettant fin à la violence armée.?»

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

«?Nous devons à tous les Canadiens qui ont perdu un proche à cause de la violence liée aux armes à feu de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la prochaine tragédie. La nouvelle Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu contribuera à inciter les gens à l'action dans toutes les communautés du pays. J'attends avec impatience la tenue d'une discussion nationale sur les conséquences de la violence liée aux armes à feu et sur la manière dont nous pouvons la prévenir ensemble.?»

-- L'hon. Marco E. L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

«?En faisant une pause le premier vendredi de juin pour nous souvenir de ceux dont la vie et la famille ont été détruites par la violence liée aux armes à feu, nous franchissons la première étape nécessaire pour résoudre un problème, c'est-à-dire reconnaître que le problème existe. Cette journée est le fruit des efforts déployés par des citoyens qui ont été touchés par la violence liée aux armes à feu : des mères, des enseignants, des amis. Nous leur sommes reconnaissants d'avoir fait entendre leur voix, et nous remercions nos dirigeants fédéraux de les avoir écoutés.?»

-- Masai Ujiri, vice-président du conseil d'administration et président des Raptors de Toronto

Faits saillants

En guise de symbole de paix et de cessez-le-feu, on demande aux Canadiens de porter du blanc à l'occasion de la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu.

La violence liée aux armes à feu est en hausse. Un homicide sur trois au Canada est lié à une arme à feu, et les crimes violents commis à l'aide d'une arme à feu ont augmenté de plus de 80 % au Canada depuis 2009.

est lié à une arme à feu, et les crimes violents commis à l'aide d'une arme à feu ont augmenté de plus de 80 % au depuis 2009. Depuis 2016, le gouvernement fédéral a investi plus de 1,3 milliard de dollars dans la lutte contre la violence liée aux armes à feu et dans des initiatives visant à garder les armes à feu hors de la portée des gangs et des criminels. Ce montant se répartit comme suit : 827,6 millions de dollars sur dix ans dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs; 250 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires; 312 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer le cadre de contrôle des armes à feu au Canada .

. Déposé en 2022, le projet de loi C-21 représente les modifications les plus importantes apportées à la législation sur le contrôle des armes à feu en plus de 40 ans. Il prévoit un gel national de la vente, de l'achat et du transfert des armes de poing. Ce gel national est entré en vigueur par voie de règlement le 21 octobre 2022. Le projet de loi prévoit également des mesures importantes pour :

s'attaquer au rôle alarmant des armes à feu dans la violence fondée sur le sexe au moyen de lois drapeaux rouges et jaunes;



renforcer les contrôles frontaliers en augmentant les peines maximales pour les trafiquants d'armes à feu;



créer des pouvoirs pour lutter contre la contrebande d'armes à feu, le trafic et les infractions connexes;



établir de nouvelles infractions liées aux armes à feu et des peines plus sévères;



contrer la menace croissante d'armes à feu fabriquées illégalement - aussi appelées «?armes fantômes?».

En 2020, le gouvernement du Canada a interdit plus de 1?500 modèles d'armes à feu de style arme d'assaut et leurs variantes par voie de règlement. Ce nombre est passé à environ 2?000 en raison des nouveaux modèles d'armes à feu mis sur le marché par les fabricants depuis l'interdiction de 2020 ainsi que de l'ajout de variantes à la liste.

a interdit plus de 1?500 modèles d'armes à feu de style arme d'assaut et leurs variantes par voie de règlement. Ce nombre est passé à environ 2?000 en raison des nouveaux modèles d'armes à feu mis sur le marché par les fabricants depuis l'interdiction de 2020 ainsi que de l'ajout de variantes à la liste. Le 30 mars 2023, la Commission des pertes massives a publié son rapport final, intitulé «?Redresser la barre ensemble?». La Commission a été créée dans le cadre d'une enquête publique soutenue conjointement par le Canada et la Nouvelle-Écosse afin d'examiner les incidents ayant mené à des pertes massives les 18 et 19 avril 2020 en Nouvelle-Écosse. Le rapport final présente des conclusions visant à rendre les communautés plus sécuritaires à l'avenir, notamment des recommandations concernant l'accès aux armes à feu, et met en relief le lien avec la violence fondée sur le sexe et la violence conjugale.

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

1 juin 2023 à 16:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :