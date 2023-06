Tracer une nouvelle voie contre la criminalité financière?: le BIS Innovation Hub et la conclusion réussie du projet Aurora par Lucinity





REYKJAVIK, Islande, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Lucinity , une société SaaS (Software-as-a-Service) d'IA leader au niveau mondial, est fière de contribuer à la conclusion réussie du Projet Aurora , du BIS Innovation Hub Nordic Centre, une initiative révolutionnaire visant à réimaginer la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale représente un défi de taille, car il échappe souvent à la détection, en particulier dans les transactions transfrontalières. Le projet Aurora est une réponse essentielle à ce problème, car il propose une solution puissante à un problème autrement insidieux. Le projet vise à démontrer qu'en exploitant les technologies de pointe et en encourageant la collaboration internationale, il est possible d'améliorer considérablement la détection des activités financières illicites transfrontalières tout en formulant des mesures proactives pour les prévenir. Cette nouvelle approche peut transformer les capacités de lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers.

Le projet a commencé par combiner méticuleusement les connaissances de l'équipe sur les modèles de données transactionnelles et les schémas de blanchiment d'argent connus pour générer un ensemble complet de données transactionnelles transfrontalières synthétiques englobant plusieurs pays. Ensuite, le projet a fait appel à des technologies de pointe en matière de protection de la vie privée et à l'intelligence artificielle pour détecter les cas de blanchiment d'argent transfrontalier plus efficacement que les approches traditionnelles, tout en garantissant la plus grande sécurité des informations personnellement identifiables. Ces résultats soulignent la nécessité d'explorer ces technologies de pointe et d'encourager la collaboration entre les institutions financières.

«?Le blanchiment d'argent représente un défi complexe en matière de données, car il s'agit de l'une des activités les plus difficiles à détecter dans le monde de la criminalité financière. Le projet Aurora montre comment la technologie peut fournir de meilleurs outils pour relever ces défis. Cependant, la technologie en elle-même n'est pas une solution miracle et nécessite de nouvelles approches pour une collaboration étroite entre les secteurs public et privé, soutenue par un cadre juridique et réglementaire. Il faut un réseau pour vaincre un réseau?», a déclaré Beju Shah, directeur du BIS Innovation Hub Nordic Centre

Le projet Aurora a permis d'identifier des typologies associées aux activités de blanchiment d'argent transfrontalières, soulignant la supériorité des modèles d'IA sur les systèmes traditionnels basés sur des règles. La collaboration inestimable entre le BIS Innovation Hub Nordic Centre et l'équipe Data Science de Lucinity a été déterminante dans cette réussite. La pierre angulaire du succès du Projet Aurora réside dans la puissante synergie des technologies de protection de la vie privée, des modèles d'apprentissage automatique basés sur les graphes, des systèmes de surveillance des transactions étendus et d'une collaboration efficace, qui peuvent tous renforcer considérablement la détection du blanchiment d'argent, établissant ainsi une nouvelle norme pour l'industrie.

«?Collaborer avec le BIS sur le projet Aurora a été un privilège et un moment décisif dans notre mission de faire de l'argent un bien. Nous ne nous contentons pas d'utiliser la technologie, nous établissons de nouvelles normes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière. Notre partenariat avec le BIS Innovation Hub Nordic Centre démontre notre engagement inébranlable à stimuler l'innovation, à favoriser des réseaux de collaboration solides et à repousser les limites de ce qui est possible dans notre secteur?», a déclaré Gudmundur Kristjansson, fondateur et PDG de Lucinity.

