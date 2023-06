Digi International présente de nouvelles fonctionnalités audacieuses dans SkyCloud pour des solutions améliorées de surveillance et de contrôle industriels





Digi International, (NASDAQ : DGII, www.digi.com), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de connectivité pour l'Internet des objets (IoT), a annoncé aujourd'hui la sortie de la dernière version de Digi SkyCloud, une solution de pointe pour la surveillance, l'analyse et le contrôle des données de terrain. La version 23.5 de SkyCloud présente une série de nouvelles fonctionnalités, proposant aux utilisateurs des intégrations de systèmes aisées à l'aide de solutions de surveillance et de contrôle à distance : une proposition de flexibilité et d'efficacité optimale, ce qui en fait une solution idéale pour l'industrie, l'agriculture et l'environnement.

Les administrateurs d'entreprise peuvent désormais mieux gérer leur déploiement et leur base d'utilisateurs. La présentation d'API REST et la possibilité de déployer des configurations d'appareils dans des groupes d'appareils sont au premier plan de cette version. Parmi les autres points forts de la dernière version de SkyCloud, citons une interface utilisateur intuitive et une expérience utilisateur améliorée. Présentant un look et une convivialité modernes, SkyCloud offre désormais des fonctionnalités de recherche et de filtrage améliorées, une page de vue rapide en mosaïque indiquant l'état des appareils gérés par l'utilisateur, et la gestion des rôles utilisateur pour les administrateurs d'entreprise.

« En rafraîchissant SkyCloud et en intégrant davantage la plateforme chez les contrôleurs industriels Digi Connect Sensor+ et Z45, nous offrons à nos clients un niveau incomparable de fiabilité des données, de prévisibilité opérationnelle et d'informations exploitables », a déclaré Brian Kirkendall, directeur général et vice-président senior de la gestion de l'infrastructure chez Digi. « Grâce à des données fiables et des fonctions conviviales, ces solutions permettent à nos clients de gérer, surveiller et contrôler efficacement leurs actifs industriels, en améliorant la visibilité et l'intelligence de toutes leurs opérations ».

Cette dernière version cloud souligne l'engagement de longue date de Digi à fournir des solutions complètes pour la surveillance et le contrôle industriels dans divers secteurs, notamment la gestion de l'eau, l'agriculture de précision et la conformité environnementale. Présenté début 2023, Digi Connect Sensor+ couplé à SkyCloud offre aux entreprises des capacités de collecte et de visualisation fluides pour les données de terrain à distance. En quelques minutes, les organisations peuvent configurer des capteurs, appliquer des alarmes de seuil et obtenir de précieuses informations visuelles, ce qui permet le déploiement rapide des capacités de l'Internet industriel des objets (IIoT), en quelques jours seulement.

Digi International a pris possession de la plateforme SkyCloud dans le cadre de son acquisition de Ctek in 2021.

« Suite à l'acquisition de Ctek, nous avons fait un effort concerté pour investir dans des solutions de surveillance et de contrôle, et la dernière version de SkyCloud est une nouvelle étape passionnante sur cette voie à suivre ciblée », a ajouté M. Kirkendall. « Nous sommes très satisfait de la feuille de route de SkyCloud et des nouvelles fonctionnalités qui seront déployées au cours des trimestres à venir ».

Digi Connect Sensor+ with SkyCloud est disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Découvrez les solutions ici :

Digi International (NASDAQ : DGII) est un fournisseur mondial de premier plan de produits, services et solutions de connectivité IoT. Nous aidons nos clients à créer des produits connectés de nouvelle génération et à déployer et gérer des infrastructures essentielles de communication dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Depuis la fondation en 1985, nous avons aidé nos clients à connecter plus de 100 millions de choses et cela ne cesse d'augmenter. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Digi à l'adresse suivante www.digi.com.

