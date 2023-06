AlertEnterprise nomme Greg Tomb en qualité de membre du conseil d'administration





AlertEnterprise, le seul fournisseur de solutions basées sur l'IA qui sécurisent et automatisent l'ensemble de la gestion des ressources humaines, a le plaisir d'annoncer la nomination de Greg Tomb, un dirigeant chevronné expert en technologies, à son conseil d'administration. Greg Tomb apporte à AlertEnterprise sa vaste expérience acquise dans les principales entreprises de logiciels et de cloud computing, notamment dans le cadre de son mandat chez SAP en tant que président de SAP SuccessFactors, et de manager chez Google Cloud et Zoom.

« Nous sommes ravis d'accueillir Greg Tomb au sein de notre conseil d'administration. Sa vaste expérience en matière de conduite de l'innovation et de la croissance sur le marché des logiciels d'entreprise, de RH et de sécurité, nous sera extrêmement précieuse et nous aidera à continuer de fournir des solutions qui offrent de formidables expériences en matière de gestion des ressources humaines, stimulent la productivité et la sécurité et, surtout, qui aident nos clients à sauver des vies », a déclaré Jasvir Gill, PDG et fondateur d'AlertEnterprise.

Au sein du conseil d'administration d'AlertEnterprise, Greg Tomb mettra à profit sa vaste expérience pour mieux guider la vision stratégique de la Société. « La plateforme d'AlertEnterprise permet aux clients de tirer parti de leurs investissements critiques dans des plateformes technologiques telles que SAP, Oracle, Workday et ServiceNow. Elle rend l'onboarding et l'offboarding aisés et naturels et assure une gestion complète du cycle de vie des ressources humaines. Cette approche réduit non seulement les coûts, mais atténue également considérablement les risques, tels que les menaces internes. Ainsi, au lieu d'être un centre de coûts, la sécurité est transformée en un véritable catalyseur commercial. »

AlertEnterprise est un fournisseur de premier plan de solutions basées sur l'IA qui offrent un parcours plus sûr de l'embauche à la retraite. Basée à Fremont, en Californie, AlertEnterprise permet aux organisations d'automatiser, de sécuriser et de gérer proactivement l'ensemble des ressources humaines, dans le respect de la conformité, de la sécurité et de la confidentialité des données intégrées. La plateforme Guardian d'AlertEnterprise est une application approuvée par SAP, avec intégration certifiée à SAP SuccessFactors et SAP Fieldglass.

