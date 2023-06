LAKESIDE BOOK COMPANY FAIT L'ACQUISITION DE MARQUIS IMPRIMEUR, INC.





WARRENVILLE, Ill. et MONTMAGNY, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Lakeside Book Company (« Lakeside ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Marquis Imprimeur. (« Marquis »). Lakeside est la principale entreprise d'impression et de distribution de livres aux États-Unis, et elle crée des livres de qualité depuis plus de 150 ans. Marquis est un imprimeur de livres de premier plan au Canada et offre des services d'impression de haute qualité aux acteurs du domaine de l'édition et des communications au Canada, aux États-Unis et en Europe. Grâce à cette acquisition, Lakeside aura accès au marché canadien et pourra bonifier son offre de services, ses délais de livraison et augmentera de façon significative sa capacité globale de servir les petits et les grands éditeurs d'Amérique du Nord.

Marquis poursuivra ses activités en tant que filiale de Lakeside. Serge Loubier demeure président de Marquis et se rapportera à Dave McCree, chef de la direction chez Lakeside.

« Nous sommes ravis d'accueillir Marquis au sein de la famille Lakeside. Le fait d'unir nos entreprises nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients et d'améliorer les services offerts aux éditeurs de toutes tailles. Le modèle d'affaires de Marquis est conçu pour mieux servir les éditeurs de petite et moyenne taille, ce qui vient compléter le service inégalé qu'offre Lakeside à tous les éditeurs de grande taille. Grâce à l'éventail complet de services de Lakeside et à la solide culture de Marquis, axée sur le service et l'innovation, les clients peuvent s'attendre à recevoir une valeur ajoutée encore plus grande de Lakeside. De plus, la présence de Marquis dans les principaux marchés canadiens anglophones et francophones permettra d'améliorer notre réactivité et efficacité. », affirme Dave McCree, chef de la direction chez Lakeside.

« La longue tradition d'excellence opérationnelle de Marquis et les services complets d'impression et de distribution de Lakeside offrent aux clients des avantages immédiats en matière de technologie de pointe et de capacité, ce qui permettra d'accélérer l'accès au lectorat - Je suis enthousiaste à l'idée de continuer de diriger Marquis au sein de la famille Lakeside avec le même engagement envers les marchés québécois, canadien et américain, et des perspectives de croissance encore plus fortes pour notre entreprise.», déclare Serge Loubier, président de Marquis.

À propos de Lakeside

Lakeside Book Company produit des livres de qualité appréciés par les lecteurs du monde entier depuis 1864, lorsque R.R. Donnelley est devenu un partenaire dans une petite imprimerie de Chicago. Au fil des décennies, l'entreprise a étendu ses services en acquérant de nombreuses organisations complémentaires, animée par l'amour pour l'industrie du livre et par un engagement envers celle-ci. Lakeside possède un riche héritage d'innovation en tant que chef de file dans les domaines de l'impression, de la reliure et de la distribution de livres aux États-Unis. La mission de l'entreprise est la suivante : « Nous nous engageons à créer des livres et des services porteurs de sens. Nous sommes fiers d'avoir pour défi de concrétiser les visions de nos clients ». En 2020, Atlas Holdings a fait l'acquisition de LSC Communications et a créé une entreprise autonome, Lakeside Book Company, à partir de la division de livres. Pour plus d'information sur l'entreprise, visitez le www.lakesidebookcompany.com.

À propos de Marquis

Fondée en 1937, Marquis est l'un des principaux fabricants de livres au Canada. L'entreprise exploite deux usines de production dans la province de Québec, ainsi qu'une usine de production et un centre logistique dans la province de l'Ontario. Marquis exploite également une filiale spécialisée dans la production d'albums et d'agendas scolaires, Le Laurentien, et une filiale consacrée à la production graphique, Interscript. La mission de Marquis est d'être le partenaire privilégié des éditeurs en proposant des solutions d'impression et de logistique novatrices et intégrées. C'est grâce à notre équipe de 600 personnes passionnées, à notre maîtrise des technologies, à notre sens de l'innovation et aux relations solides qu'entretient notre équipe avec nos clients que Marquis poursuit sa croissance. Pour plus d'information sur l'entreprise, visitez le www.marquislivre.com.

