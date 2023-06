Bacardi Limited nomme une nouvelle directrice au conseil d'administration





Bacardi Limited, la plus grande société internationale privée de spiritueux, annonce la nomination d'Alicia Enciso au conseil d'administration de la société.

Alicia apporte plus de 30 ans d'expérience au sein de multinationales du Fortune 100 dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, en tant que directrice générale, présidente, directrice générale du marketing et directrice du commerce électronique. Depuis 2017, elle est directrice général du marketing de Nestlé USA et a précédemment occupé le poste de présidente de la division Boissons. Elle a récemment annoncé sa retraite de Nestlé. Elle a notamment été consultante principale et directrice générale de Zyman Group, une filiale de MDC Partners, et a occupé divers postes de direction du marketing chez Procter & Gamble et Estée Lauder.

« Alicia est une cheffe d'entreprise polyvalente et une spécialiste du marketing mondial qui a dirigé certaines des marques les plus connues au monde », a déclaré Facundo L. Bacardi, président de Bacardi Limited et membre de la cinquième génération de la famille. « Son enthousiasme pour le marketing moderne et la création de marques durables constitue un excellent complément à nos ambitions commerciales à long terme et à la poursuite de l'héritage familial pour les générations à venir ».

Originaire du Mexique, Alicia a été reconnue comme l'une des « 100 Latino-Américaines les plus influentes » par le magazine latino-américain Leaders et nommée « spécialiste du marketing latino-américain de l'année » par le Hispanic Marketing Council. Alicia siège également au conseil exécutif de l'Association of National Advertisers et au conseil d'administration de l'Alliance for Multicultural & Inclusive Marketing. Elle a précédemment siégé au conseil consultatif de Google 21 st Century Marketing.

Le conseil d'administration de Bacardi Limited est composé de 13 membres.

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande société internationale non-côtée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes telles que le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN® et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a plus de 162 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement environ 9 000 personnes, gère des installations de production dans 10 pays et vend ses produits dans plus de 160 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez le site http://www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram ou Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juin 2023 à 16:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :