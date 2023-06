Avis aux médias - Congrès du STEEQ-CSQ aux Îles-de-la-Madeleine





En éducation, gens de coeur, de tête et d'actions!

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Les congressistes du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ) seront réunis aux Îles-de-la-Madeleine, du 2 au 4 juin. Les personnes déléguées, qui participeront au congrès, sur le thème En éducation, gens de coeur, de tête et d'actions!, définiront les objectifs pour le prochain triennat.

À cette occasion, la présidente du STEEQ-CSQ, Anne Bernier, accueillera la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, et le vice-président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Stéphane Soumis. Ils profiteront de l'occasion pour faire le point sur la situation du personnel enseignant et de soutien scolaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Aide-mémoire

QUOI : Congrès du STEEQ-CSQ

Le point sur la situation du personnel enseignant et de soutien scolaire aux centres de services scolaires René-Lévesque, des Chic-Chocs et des Îles



QUI : Anne Bernier, présidente du STEEQ-CSQ

Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Stéphane Soumis, vice-président de la FPSS-CSQ



QUAND : Du 2 au 4 juin 2023



OÙ : Les leaders syndicaux seront disponibles pour des entrevues téléphoniques et virtuelles. Ils peuvent se déplacer directement à vos bureaux aux Îles-de-la-Madeleine



Profil du STEEQ-CSQ

Le Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ) représente le personnel enseignant et de soutien scolaire des centres de services scolaires René-Lévesque, des Chic-Chocs et des Îles. Il est affilié à la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ). Il représente 2 200 membres travaillant dans les établissements de ces centres de services scolaires.

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 87 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

1 juin 2023 à 15:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :