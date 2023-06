Hyundai Mobis inaugure son usine de systèmes de batterie en Indonésie





Hyundai Mobis a organisé une cérémonie d'inauguration pour l'usine mondiale de systèmes de batterie dédiés aux véhicules électriques (VE), à laquelle ont assisté 150 invités, dont des représentants du gouvernement local, le 31.

La nouvelle usine fournira des systèmes de batterie pour les modèles phares locaux au cours du premier semestre 2024, complétant ainsi un écosystème de VE qui couvre les cellules de VE, les systèmes de batterie et les constructeurs automobiles.

Investit au total 80 milliards de KRW (environ 60 millions d'USD) dans cette nouvelle usine située à proximité d'un constructeur automobile et d'une coentreprise de cellules pour maximiser l'efficacité de l'approvisionnement.

JAKARTA, Indonésie et SÉOUL, Corée du Sud, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis a commencé la construction d'une nouvelle usine de systèmes de batterie dédiés aux VE en Indonésie, qu'elle prévoit d'achever d'ici le premier semestre de l'année prochaine. Hyundai Mobis a l'intention de faire de l'Indonésie une tête de pont alors que le pays émerge comme le coeur du marché de l'ANASE, et de se catapulter en tant que leader de l'écosystème d'électrification, qui comprend les cellules, les systèmes de batterie et les équipementiers.

Hyundai Mobis a annoncé la tenue d'une cérémonie d'inauguration de l'usine de systèmes de batterie à Bekasi, dans l'ouest de Java (Jawa Barat), à la périphérie de Jakarta, le 31. La cérémonie a réuni environ 150 participants, dont Mochamad Ridwan Kamil, gouverneur de l'ouest de Java, l'ambassadeur de la République de Corée Lee Sang-deok, Oh Heung-sub, vice-président principal de l'électrification chez Hyundai Mobis, des représentants du gouvernement indonésien, des leaders de l'industrie et des journalistes locaux.

L'usine de systèmes de batterie en Indonésie constituera une base solide pour les activités mondiales de Hyundai Mobis dans le domaine de l'électrification, en particulier sur le marché de l'ANASE. S'appuyant sur les abondantes ressources naturelles du pays, le gouvernement indonésien accélère ses efforts pour s'assurer une position de leader sur le marché des VE. Le besoin de VE dans la région de l'ANASE, en particulier en Indonésie, augmente rapidement.

Hyundai Mobis utilisera des cellules de batterie fournies par une coentreprise de cellules de batterie, HLI Green Power, et les transformera en modules comprenant un contrôleur et un régulateur de chaleur. Ces modules seront ensuite fournis aux constructeurs automobiles mondiaux sous la forme de grands systèmes de batterie. Hyundai Mobis jouera un rôle d'intermédiaire et complétera l'écosystème des VE.

L'usine de Hyundai Mobis en Indonésie sera située dans le complexe industriel de Deltamas, à environ 60 km au sud-est de la capitale Jakarta. Elle se trouve à 3 km de l'usine de Hyundai Motor Company en Indonésie et à 10 km de HLI Green Power, ce qui maximisera l'efficacité de la livraison du système de batteries.

Pour l'usine, Hyundai Motor Group a investi un total de 60 millions d'USD sur un terrain d'environ 33 000 ?. Les systèmes de batterie seront d'abord fournis aux modèles phares de VE qui devraient être commercialisés en Asie du Sud-Est l'année prochaine.

Le gouvernement indonésien aurait apporté un grand soutien pour les questions administratives nécessaires à la construction de l'usine, ce qui est conforme à sa politique de renforcement du marché local des VE et de l'écosystème. Il a apporté un soutien enthousiaste sur plusieurs fronts, non seulement dans le cadre du processus d'approbation de la construction, mais aussi en ce qui concerne l'évaluation environnementale, les coûts logistiques et les avantages fiscaux.

Oh Heung-sub, vice-président principal de l'électrification chez Hyundai Mobis, a remercié le gouvernement indonésien pour son généreux soutien en déclarant : « Hyundai Mobis deviendra un partenaire pour l'Indonésie et jouera un rôle central dans la mise en place de l'écosystème des VE ».

Hyundai Mobis détient la moitié des parts (Hyundai Mobis 25 %, Hyundai Motors 15 %, Kia 10 %) de l'investissement total de Hyundai Motor Group dans HLI Green Power, une coentreprise de cellules de batterie actuellement construite près de l'usine locale de l'entreprise. Avec l'essor du marché de l'ANASE, Hyundai Mobis cherche à étendre et à développer l'usine indonésienne pour en faire une base stratégique à long terme capable d'accueillir les principaux clients du monde entier.

Hyundai Mobis produit actuellement des composants pour VE, notamment des systèmes de batterie, en Corée et en Europe (République tchèque, Slovaquie). En octobre de l'année dernière, l'entreprise a annoncé un plan d'investissement de 1,3 milliard d'USD d'ici à 2030, dans le but d'étendre sa base de production d'électrification en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Hyundai Mobis construit un total de cinq usines supplémentaires de composants d'électrification en Alabama et en Géorgie, aux États-Unis.

Cela permettra de compléter la chaîne de valeur de l'électrification qui relie les principaux continents, de l'Asie (Corée et Indonésie) à l'Amérique du Nord, en passant par l'Europe. Cela devrait également renforcer la capacité de Hyundai Mobis à répondre au marché des VE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2090286/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

1 juin 2023 à 15:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :