ERS electronic accueille un nouvel investisseur, la société européenne de capital-investissement Gimv, au sein de son conseil d'administration afin d'accélérer les efforts de mise à l'échelle





MUNICH, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- ERS electronic GmbH, le leader du marché des solutions de gestion thermique pour la fabrication de semi-conducteurs, a le plaisir d'annoncer l'arrivée d'un nouvel investisseur, Gimv , une société belge de capital-investissement cotée sur Euronext 100.

Gimv a une longue expérience en matière d'investissements stratégiques dans des entreprises très innovantes, financièrement saines et dotées d'un fort potentiel à long terme. ERS fera partie du segment Smart Industries de Gimv, rejoignant ainsi un portefeuille impressionnant de leaders de l'industrie et de l'innovation dans leur domaine. Avec une participation majoritaire, Gimv s'engage à soutenir ERS dans sa trajectoire de croissance tout en permettant à l'entreprise de conserver son autonomie et son contrôle sur les opérations quotidiennes.

Ronald Bartel, responsable de Gimv, DACH, déclare : « Les capacités d'innovation d'ERS et ses principes de priorité au client en font un excellent ajout à notre plateforme Smart Industries, reflétant notre engagement à soutenir et à développer des entreprises ambitieuses qui stimulent l'innovation dans leur créneau. Notre investissement dans ERS témoigne du potentiel de l'entreprise, et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe pour mettre en oeuvre sa stratégie de croissance. »

« L'importance de la gestion thermique dans le processus de fabrication des semi-conducteurs ne cesse de croître, ce qui nous place dans une position unique pour tirer parti de l'évolution rapide de l'industrie et continuer à apporter de la valeur à nos clients », déclare Laurent Giai-Miniet, PDG d'ERS electronic. « Notre choix de partenariat avec Gimv est basé sur notre engagement mutuel pour l'excellence et notre passion pour l'innovation et la technologie. Nous sommes ravis d'entamer avec eux un nouveau chapitre de l'histoire d'ERS afin de concrétiser notre vision commune. »

« Nous sommes certains que Gimv aidera ERS à passer au niveau supérieur grâce à ses capacités éprouvées à soutenir des entreprises comme la nôtre dans la mise à l'échelle des opérations et l'accélération de l'innovation », déclare Klemens Reitinger, directeur technique d'ERS electronic. « Ce partenariat nous fournit les ressources et la flexibilité nécessaires pour continuer à repousser les limites de la recherche et du développement de produits, ce qui nous permet de rester à la pointe de notre industrie. »

Aucun autre détail financier ne sera divulgué.

À propos de Gimv :

Gimv est une société d'investissement européenne, cotée sur Euronext Bruxelles. Forte de plus de 40 ans d'expérience dans le domaine du capital-investissement, Gimv gère actuellement 1,5 milliard d'euros d'actifs. Le portefeuille compte environ 60 entreprises, avec un chiffre d'affaires combiné de 3,7 milliards d'euros et 20 000 employés.

En tant que leader reconnu du marché dans des plateformes d'investissement sélectionnées, Gimv identifie des entreprises entrepreneuriales et innovantes à fort potentiel de croissance et les soutient dans leur transformation en leaders du marché. Les cinq plateformes d'investissement de Gimv sont Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries et Sustainable Cities. Chaque plateforme travaille avec une équipe expérimentée sur les marchés d'origine de Gimv, à savoir le Benelux, les régions DACH et la France, soutenue par un vaste réseau international d'experts.

À propos d'ERS :

Depuis plus de 50 ans, ERS electronic GmbH fournit des solutions de test thermique innovantes pour l'industrie des semi-conducteurs. La société a acquis une réputation exceptionnelle grâce à ses systèmes de mandrins thermiques rapides et précis basés sur le refroidissement par air pour le contrôle des tranches de silicium et à ses outils de décollement thermique et d'ajustement des déformations pour le FOWLP/PLP.

www.ers-gmbh.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2089367/GimvERS.jpg

1 juin 2023 à 14:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :