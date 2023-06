Avis aux médias - Le Groupe Banque TD organise une journée des investisseurs





TORONTO, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (« la TD » ou la « Banque ») organisera une journée des investisseurs à Toronto le jeudi 8 juin 2023.

Au cours de cet événement, les hauts dirigeants de la TD feront des présentations et fourniront des détails supplémentaires sur la stratégie et les plans de croissance de la Banque, en mettant l'accent sur les secteurs des Services de détail au Canada. Des séances de questions auront également lieu pour permettre aux analystes et aux investisseurs institutionnels d'interagir avec les dirigeants de la TD.

Pour en savoir plus sur le programme et les intervenants, rendez-vous sur ce site. La présentation y sera publiée le jour de l'événement. Pour regarder la webdiffusion en direct, inscrivez-vous ici.

La TD compte organiser une autre journée des investisseurs, qui portera cette fois sur les secteurs d'activité de la Banque aux États-Unis et les Services bancaires de gros. La date et le lieu seront communiqués ultérieurement.

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

