Bell finalise l'acquisition du leader des services en nuage FX Innovation pour renforcer le soutien offert aux entreprises canadiennes dans leur parcours de transformation numérique

MONTRÉAL, le 1 juin 2023 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition de FX Innovation , un fournisseur montréalais de services professionnels et gérés axés sur le nuage et de solutions d'automatisation des flux de travail.

Annoncée le mois dernier , cette acquisition allie l'agilité, la culture d'entreprise en démarrage et l'expertise approfondie de FX Innovation en matière de services infonuagiques aux réseaux de fibre optique et 5G de nouvelle génération, aux ressources et à l'envergure de Bell pour offrir des solutions technologiques d'avant-garde aux entreprises canadiennes, soutenues par le meilleur réseau au pays.

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement FX Innovation au sein du groupe d'entreprises de Bell. Ensemble, nous renforcerons nos offres de services novateurs pour les clients qui souhaitent améliorer la performance de leurs applications, rationaliser leurs opérations et sécuriser leurs données grâce aux fournisseurs de services infonuagiques les plus compétents au monde, le tout avec le soutien de nos réseaux résilients de calibre mondial. »

- Ranjeeta Singh, première vice-présidente, produits évolués, innovation, marketing et services, Bell

FX Innovation est un leader de confiance qui offre des services multinuages de bout en bout, des solutions d'automatisation des flux de travail en TI et des services-conseils en matière d'infonuagique aux entreprises. L'entreprise possède une expertise dans l'intégration de l'application ServiceNow dans les environnements d'affaires ainsi que dans la gestion d'environnements de nuage publics et hybrides pour ses clients. Elle collabore avec des fournisseurs renommés, dont Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure. FX Innovation continuera à fonctionner de manière indépendante sous la direction de Guillaume Bazinet.

Bell est la plus grande entreprise de communications au Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, de médias Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au pays par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

_______________________ 1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées

