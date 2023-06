Q4 Inc. annonce la nomination de Tim Stahl au poste de Directeur des Ventes





Q4 Inc. (TSX: QFOR) (ci-après dénommée « Q4 » ou « la Société »), la plateforme leader d'accès aux marchés des capitaux, est heureuse d'annoncer la nomination de Tim Stahl au poste de Directeur des Ventes (Chief Revenue Officer - CRO), avec prise de service à partir du 30 mai 2023.

« Tim apporte à Q4 une expertise considérable dans les domaines du SaaS, des ventes et de la réussite des clients. Cette expérience, associée à la récente nomination de Keith Reed au poste de Directeur de l'exploitation, va permettre d'accélérer notre stratégie de croissance rentable tout en améliorant l'expérience de nos clients », a déclaré Darrell Heaps, fondateur et président-directeur général de Q4. « Nous nous réjouissons de l'impact global que leur travail d'équipe aura sur l'avenir de Q4. » a-t-il ajouté.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Q4 à un moment aussi crucial et de mettre mes compétences à contribution pour soutenir la croissance continue, l'exécution et, en fin de compte, le succès à long terme de la Société », a déclaré Tim Stahl, Directeur des Ventes. « Je suis enthousiaste à l'idée de collaborer avec l'équipe pour offrir des solutions axées sur le client, aligner les fonctions liées au chiffre d'affaires et optimiser les performances commerciales. »

À propos de Tim Stahl

M. Stahl possède plus de 20 ans d'expérience dans la direction des ventes au sein de l'industrie technologique, avec une expertise reconnue dans l'accompagnement des entreprises en pleine croissance pour stimuler leur chiffre d'affaires et cultiver des relations client solides. Avant de rejoindre Q4, M. Stahl a occupé récemment le poste de Directeur des Ventes chez VersaPay, un fournisseur de solutions collaboratives pour la gestion des comptes clients et les paiements B2B. En outre, Tim a occupé des postes de direction chez Keap, une société spécialisée dans les plateformes de gestion de la relation client, ainsi que chez Intuit, une plateforme technologique financière mondiale à l'origine de marques renommées telles que Quickbooks, TurboTax et Mailchimp, entreprise à laquelle il a consacré 9 ans de sa carrière. Tim est titulaire d'une Licence en Économie de l'Université de Bucknell.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la principale plateforme d'accès aux marchés financiers qui transforme la façon dont les émetteurs, les investisseurs et les vendeurs se connectent, communiquent et s'impliquent efficacement entre eux.

La plateforme Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à des produits de sites Web de relations investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses du taux d'engagement, des relations investisseurs CRM, des analyses d'actionnaires et de marché, de la surveillance et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale d'accès aux marchés des capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour permettre aux entreprises publiques de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Q4 a son siège à Toronto et des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, visitez le site Web de la Société, à l'adresse www.q4inc.com.

Mise en garde relative aux informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives définies par la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Les informations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation de termes tels que « s'attendre à », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention de », « viser », « planifier », « croire », « budgétiser », « estimer », « prévoir », « proche de », « cibler » ou des versions négatives de ces termes, ainsi que d'autres expressions similaires. Les informations prospectives reposent sur un ensemble d'hypothèses et sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer de manière significative des informations prospectives divulguées ou sous-entendues. Parmi ces risques et incertitudes, on compte notamment ceux qui sont mentionnés dans la dernière notice annuelle de la Société. Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de publication dudit communiqué de presse. La Société se dégage de toute obligation de mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Des informations complémentaires concernant ces hypothèses, risques et incertitudes sont disponibles dans les documents déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, notamment dans sa dernière notice annuelle et son rapport de gestion. Ces documents sont également disponibles sur le site web de la Société à l'adresse q4inc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juin 2023 à 14:10

