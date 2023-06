Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal accueille les recommandations du rapport Dupuis concernant l'Hôpital général du Lakeshore





POINTE-CLAIRE, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal a pris acte du rapport d'enquête déposé aujourd'hui par Mme Francine Dupuis concernant l'urgence de l'Hôpital général du Lakeshore et s'engage à analyser avec attention chacune des recommandations formulées. Un plan d'action concret sera élaboré pour assurer le déploiement de celles-ci. Le CIUSSS est reconnaissant envers l'enquêtrice pour son travail approfondi. L'établissement est d'accord que les choses doivent continuer de s'améliorer et mettra tout en place pour assurer le bien-être des patients et les conditions de travail des employés.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal souligne que plusieurs des points évoqués dans le rapport font déjà partie d'un plan d'action existant pour le futur de l'hôpital et du personnel. Des procédures pour améliorer la communication interne, la formation des employés et la surveillance de la qualité sont aussi en place.

Exemples de mesures déjà en cours et à mettre en oeuvre

Plusieurs recommandations du rapport Dupuis sont en cours de déploiement par les équipes du CIUSSS. Voici quelques exemples :

Renforcer et systématiser le concept de gestionnaires de proximité à l'urgence

Corridors de collaboration avec les médecins de première ligne et l'équipe médicale de l'urgence par une couverture plus forte des GMF, des IPS et infirmières à domicile au besoin (virtuel ou par déplacement)

Référer davantage à l'externe les cas moins urgents (infirmières au triage) en respectant les algorithmes plutôt que les demandes aléatoires

Allouer une ressource chargée de mettre à jour les mécanismes d'assurance qualité pour les médecins et les autres professionnels.

Déploiement d'un projet de Centre de Commandement qui utilise les avantages du virtuel pour accélérer les processus

Veiller à ce que les protocoles cliniques soient à jour et bien maîtrisés

Communiquer le plan d'action par étapes à tout le personnel de l'urgence, en dialoguant avec les intervenants pour évaluer la faisabilité de chaque changement

Investir dans le personnel de soutien clinique, notamment les préposés aux bénéficiaires (PAB), pour dégager du temps aux cliniciens afin de pouvoir écouter les patients, leur apporter des soins et démontrer la compassion nécessaire, tout en assurant une prestation de services équitable entre les employés.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal s'engage à travailler avec diligence afin de répondre aux standards les plus élevés de qualité dans la prise en charge de ses patients et tient à remercier l'enquêtrice pour son engagement et son expertise, ainsi que tous les membres de l'Hôpital général du Lakeshore qui travaillent sans relâche pour assurer la qualité des soins et services.

Installation d'un bâtiment modulaire à l'Hôpital général du Lakeshore

Par ailleurs, afin d'améliorer les conditions pour le personnel et les patients et répondre à l'enjeu de vétusté de l'urgence de l'Hôpital général du Lakeshore, le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal annonce aujourd'hui qu'un bâtiment modulaire sera érigé afin d'installer temporairement l'urgence. La nouvelle unité sera en activité dès novembre 2023 et elle permettra d'offrir à la population et aux employés, une urgence conforme aux normes ainsi que des civières supplémentaires. Il accueillera également au premier étage le Groupe de médecine de famille universitaire (GMFU) qui permettra de rediriger les patients de l'urgence de priorités 4 (P4) et 5 (P5), améliorant ainsi leur prise en charge.

« Avec mon arrivée récente à la tête du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, j'ai été à même de constater les enjeux auxquels l'urgence de l'Hôpital général du Lakeshore doit faire face. Les constats émis par Mme Dupuis seront analysés attentivement et un plan d'action sera déployé rapidement au bénéfice des patients et des employés. Nous annonçons également aujourd'hui le nouveau bâtiment modulaire qui constitue une étape importante permettant de répondre à l'enjeu de vétusté et d'offrir aux patients et à nos employés, un environnement adéquat. » a déclaré M. Dan Gabay, président-directeur général du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

