Masttro dévoile Doc AI qui révolutionne le traitement des données des investissements alternatifs





Masttro, une plateforme technologique de pointe dédiée aux gestionnaires de patrimoine et les conseillers, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau produit, Document AI. Doc AI est un nouveau module révolutionnaire qui automatise le traitement des données des appels, distributions et relevés de capital, assurant rapidité et précision au processus de gestion des investissements alternatifs.

Pendant des années, les données sur les investissements alternatifs ont été éparpillées entre plusieurs fournisseurs de données, chacun ayant son propre format et son propre style de présentation. La collecte et le traitement de ces informations est un processus manuel chronophage et susceptible d'erreurs humaines. Doc AI rationalise ce processus en enregistrant et en synthétisant automatiquement des données non structurées en quelques secondes.

Grâce à Doc AI, les utilisateurs peuvent simplement glisser-déposer leurs documents sur la plateforme, et c'est la technologie d'apprentissage automatique qui se charge du reste. Dès que l'analyse est terminée, les utilisateurs peuvent consulter les données extraites, et les documents sont stockés directement dans leur instance Masttro, en devenant consultables partout sur la plateforme. Plus les utilisateurs téléchargent de documents, plus Doc AI extrait les données de manière efficace.

« Cette version change la donne pour les family offices et les gestionnaires de patrimoine », a déclaré Padman Perumal, CEO de Masttro. « En automatisant le processus de traitement des données, Doc AI permet aux utilisateurs de consacrer plus de temps à l'analyse de leurs investissements et moins de temps à l'enregistrement des données. Cela permet des évaluations plus précises et plus opportunes, ainsi qu'un processus de réconciliation rationalisé ». Doc AI est déjà entre les mains d'utilisateurs triés sur le volet et, selon M. Padman, « elle a déjà aidé des clients à réaliser des évaluations plus rapides et à améliorer la précision des données ».

Doc AI offre plusieurs fonctionnalités essentielles qui en font un outil indispensable pour tous les responsables de gestion d'investissements alternatifs. Le module permet des évaluations précises et dans les délais, en permettant aux utilisateurs d'effectuer des évaluations de portefeuilles basées sur les flux de trésorerie, sans avoir à attendre les rapports trimestriels. Il permet également de cartographier les actifs, en important et en classant automatiquement les postes de tous les relevés, ce qui se traduit par une efficacité et une précision accrues dans la gestion des portefeuilles.

En outre, Doc AI permet aux utilisateurs de recevoir directement des documents source et peut fournir des rapports complets sur les flux de trésorerie et les performances de l'ensemble des portefeuilles des utilisateurs (et pas seulement des rapports ponctuels sur les produits alternatifs).

« Doc AI représente un gain de temps considérable », a déclaré Lucy Millard, responsable des solutions globales en ingénierie chez Masttro. « Les clients sont en mesure d'obtenir des données plus précises et davantage dans les délais que jamais, et peuvent consacrer plus de temps à l'analyse des investissements et moins de temps à l'enregistrement des données ».

Doc AI est disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs de Masttro. Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected] ou visiter le site Web www.masttro.com et suivre la société sur LinkedIn.

À propos de Masttro

Masttro est une plateforme technologique de pointe qui permet d'avoir une vue d'ensemble du patrimoine. La plateforme fournit une source unique de données précises et complètes pour donner aux propriétaires de patrimoine et à leurs conseillers de confiance le contrôle final, la transparence et la tranquillité d'esprit pour prendre des décisions éclairées et basées sur des données en temps réel. Masttro offre une vue d'ensemble du patrimoine, couvrant tous les investissements liquides et non liquides, les passifs et les actifs passion. Il s'accompagne d'une suite complète de fonctionnalités, notamment l'ajout direct de données et l'extraction de données documentaires à l'aide de l'IA, afin de constituer la base d'une analyse solide interactive en temps réel et répondre aux besoins de reporting, le tout protégé par une architecture de cybersécurité et des protocoles de sécurité des données de premier plan.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juin 2023 à 14:05

