Un nouveau rapport révèle que les entreprises accélèrent l'adoption de la technologie Edge pour prendre une longueur d'avance sur la concurrence et que près de 70 % d'entre elles tirent parti de la périphérie pour résoudre des problèmes...





Un nouveau rapport révèle que les entreprises accélèrent l'adoption de la technologie Edge pour prendre une longueur d'avance sur la concurrence et que près de 70 % d'entre elles tirent parti de la périphérie pour résoudre des problèmes commerciaux cruciaux

NTT Ltd., une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les infrastructures et les services informatiques, a lancé aujourd'hui son rapport Edge Advantage Report, qui révèle que même si les deux tiers des entreprises qui investissent dans la technologie Edge résolvent des défis commerciaux concrets et que plus de 8 organisations sur 10 s'attendent à ce que leur dépendance à l'égard des services périphérique tiers augmente au cours des deux prochaines années, près de 40 % de ceux qui planifient des déploiements la technologie Edge craignent que les capacités actuelles de l'infrastructure ne soient pas en mesure de prendre en charge les promesses de la technologie Edge.

Les entreprises à travers le monde découvrent l'avantage qu'offre la technologie Edge, bénéficiant des technologies numériques qui accélèrent la prise de décision basée sur les données, sécurisent les actifs physiques et virtuels et contrôlent des opérations durablement résilientes. Mais si plus de 80 % des décideurs technologiques déclarent que leurs attentes en matière d'investissement dans la technologie Edge ont été satisfaites ou dépassées, nombreux sont ceux qui craignent que le rythme rapide de l'évolution technologique ne leur coûte cher à long terme.

Capacités d'infrastructure

Les utilisateurs actuels considèrent que la gestion fragmentée du calcul, de la connectivité et des appareils IdO est un frein à la réalisation du potentiel de la technologie Edge. À ce titre, les organisations qui combinent des technologies 5G et Edge privées font état des avantages les plus élevés par rapport aux entreprises qui ont adopté une approche ségréguée héritée du passé, ou qui n'en ont pas du tout.

Le rapport a aussi révélé que, bien que la plupart des entreprises pensent que leur infrastructure réseau peut répondre à leurs besoins actuels en matière de technologie Edge, près de 40 % des entreprises qui prévoient des déploiements de la technologie Edge reconnaissent la nécessité de mettre à niveau leur réseau afin de prendre en charge le pic attendu d'appareils et d'applications connectés. En fait, près des deux tiers des entreprises qui ont déjà déployé un réseau périphérique ont coordonné une mise à jour de leur réseau étendu.

Dans ce contexte, de nombreuses organisations prévoient de se tourner vers des partenaires pour les aider dans leur démarche de mise en place d'un réseau périphérique. À tel point que 88 % d'entre elles pensent que la dépendance de leur organisation à l'égard des services Edge tiers augmentera au cours des 24 prochains mois, 90 % exprimant une préférence pour la consommation de services Edge auprès d'un partenaire unique offrant un point central de responsabilité et le fait de disposer d'un plus grand nombre d'options de services gérés étant considéré comme le facteur n° 1 pour faciliter la consommation de services Edge.

« Le besoin croissant d'un traitement plus rapide et d'une architecture numérique distribuée crée une pression accrue sur les réseaux et les capacités d'infrastructure, entraînant à la fois une adoption accélérée de la 5G privée et de la technologie Edge », a déclaré Shahid Ahmed, EVP New Ventures & Innovation chez NTT Ltd. « L'obtention de l'avantage de la technologie Edge nécessitera des solutions de bout en bout avec une gestion holistique et une responsabilité sans compromis. Ce n'est qu'en utilisant ces solutions que les entreprises pourront accéder instantanément aux données, là où elles sont générées ou collectées, avec un temps de latence quasi nul, et les exploiter pour obtenir de puissants résultats commerciaux. »

Regard sur l'industrie

Les motivations qui sous-tendent l'adoption des technologies Edge peuvent varier d'un secteur à l'autre. Dans les entreprises manufacturières, l'efficacité opérationnelle est le premier facteur d'investissement dans la technologie Edge, suivi de la sécurité des données. Les entreprises manufacturières s'efforcent d'être des organisations « juste à temps » qui répondent aux besoins du marché, voire les anticipent, en transformant les données en avantage concurrentiel. Voici la répartition des principales raisons de déployer des solutions Edge :

Améliorer la sécurité, l'expérience et l'efficacité des employés (79 %)

Rationalisation et numérisation des processus d'entreprise (76 %)

Améliorer l'expérience des clients/anticiper leurs besoins (74 %)

Augmenter l'utilisation des données pour la prise de décision (72%)

En ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement, 100 % des organisations des secteurs de la santé, du transport et de la fabrication ont vu leurs attentes en technologie Edge satisfaites ou dépassées. Il en va de même pour l'amélioration de la sécurité, de l'expérience et de l'efficacité des employés dans le secteur de l'énergie.

Les applications optimisées par la technologie Edge tirent parti de la faible latence, de la prévisibilité et de la large bande passante pour la collecte de données en temps réel afin de répondre aux besoins spécifiques de l'industrie. Il n'est pas surprenant que plus de neuf répondants sur dix (93 %) considèrent que les avantages du edge-clear constituent un avantage concurrentiel dans leur secteur.

Environnements complexes

Selon les organisations qui ont déjà déployé des technologies Edge, les principales raisons d'investir sont l'automatisation et l'intégration de l'IA dans les processus métier, ainsi que l'accès en temps réel aux données. Mais atteindre ces objectifs est un formidable défi car ils nécessitent :

Une orchestration serrée du matériel, des plateformes, des systèmes et des appareils

Des performances opérationnelles constantes sans compromettre la sécurité

Surmonter l'infrastructure existante et la dette technique

Les organisations ont besoin d'aide pour naviguer dans la complexité de l'adoption des technologies Edge et de la prochaine génération dans un environnement traditionnellement complexe et réticent au changement. Les protocoles et systèmes existants doivent être gérés avec soin afin de garantir que la production n'est pas affectée pendant les migrations.

Les défis qu'une organisation peut rencontrer sont des facteurs clés qui expliquent pourquoi 94 % des entreprises s'associent pour obtenir une expertise en matière de technologies Edge et 90 % veulent un partenaire unique capable de tout faire. Mais celles qui parviennent à exploiter les avantages de la technologie Edge peuvent envisager de développer leur activité, d'améliorer leur agilité, de renforcer les pratiques commerciales durables et d'améliorer le contrôle de la qualité.

« Les organisations qui s'efforcent de devenir des entreprises en temps réel ont besoin d'aide au-delà de la conception et du lancement de solutions la technologie Edge », a déclaré Camille Mendler, analyste en chef chez Omdia. « Les services gérés offrent un moyen pragmatique et adaptable de garder une longueur d'avance sur la complexité. »

Voyage vers le Edge

À la fin de l'année dernière, NTT a annoncé le lancement de son offre périphérique as a Service pour aider à sécuriser, optimiser et simplifier les parcours de transformation numérique des organisations. S'appuyant sur les capacités de l'infrastructure réseau et l'empreinte mondiale de NTT, la plateforme managée Edge Compute donne aux entreprises la possibilité de déployer rapidement et de gérer et surveiller en toute sécurité des applications plus proches de la technologie Edge.

À la fin du rapport, NTT propose un guide avec des suggestions de points de départ et de parcours à prendre en compte par les entreprises avant de s'engager sur la voie de la technologie Edge. Pour lire l'intégralité du rapport « 2023 Edge Advantage Report », cliquez ici.

-FIN-

About NTT Ltd.

Appartenant à NTT DATA, un fournisseur de services informatiques pesant 30 milliards USD, NTT Ltd. est une société de services et d'infrastructures informatiques de premier plan qui sert 65 % des entreprises du Fortune Global 500 et plus de 75 % des entreprises du Fortune Global 100. Nous posons les bases de l'écosystème réseau de la technologie Edge vers le réseau?des entreprises, simplifions la complexité de leurs charges de travail dans des environnements multicloud et innovons la technologie Edge de leurs environnements informatiques, là où convergent les réseaux, le cloud et les applications. Nous proposons une infrastructure modulable et garantissons l'adoption des meilleures pratiques en matière de conception et d'exploitation dans l'ensemble de nos centres de données sécurisés, évolutifs et personnalisables. Sur la voie d'un avenir défini par les logiciels, nous soutenons les entreprises grâce à nos services d'infrastructure fournis sur plateforme. Notre mission est de créer un avenir connecté. Rendez-vous sur services.global.ntt

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juin 2023 à 13:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :