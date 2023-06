Axelspace annonce une nouvelle structure managériale





Axelspace Corporation (siège : Chuo-ku, Tokyo ; PDG : Yuya Nakamura), société pionnière dans les microsatellites, annonce la mise en place d'une nouvelle structure managériale à compter du 1er juin 2023.

Lien vers l'annonce d'Axelspace

https://www.axelspace.com/news/20230601/

Contexte de la transition vers cette nouvelle structure managériale

Depuis sa création en 2008 par trois membres fondateurs, notre entreprise s'est bâti une solide renommée par ses activités de développement, de fabrication et d'exploitation de neuf microsatellites, notamment WNISAT-1, le premier satellite de surveillance de la banquise arctique, et RAPIS-1, le premier projet confié par la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) pour un lancement spatial de la phase de développement à l'exploitation. Le projet d'avant-garde de la société, l'activité d'observation terrestre commerciale « AxelGlobe », premier du genre au Japon, s'est étendu à une flotte de cinq satellites avec le lancement de quatre satellites en 2021. Nous faisons progresser son utilisation en collaboration avec plus de 80 entreprises partenaires du monde entier, et avons déjà fourni des données d'observation terrestre à plusieurs centaines d'entreprises clientes pour diverses applications. Pour accélérer encore l'implémentation sociétale des services d'utilisation de l'espace à l'aide de microsatellites, nous évaluons actuellement la possibilité d'entrer en bourse et avons révisé notre structure managériale, à compter du début de notre nouvel exercice le 1er juin 2023. Avec cette nouvelle structure, nous nous concentrerons sur le développement DX afin de permettre la visualisation en temps réel des conditions pour une prise de décision commerciale informée, de renforcer nos fonctions RH pour soutenir l'expansion future de notre entreprise (qui compte actuellement plus de 130 personnes) et pour préparer notre future expansion à l'international, de prendre des mesures de sécurité proactives qui améliorent la sécurité et la valeur de nos opérations, et de favoriser la croissance rapide de nos activités AxelGlobe et AxelLiner.

Notre entreprise va fêter ses 15 ans en août prochain. Sous le leadership de cette nouvelle équipe de management, nous continuerons à travailler main dans la main pour la concrétisation de notre vision : « Space within Your Reach », l'espace à la portée de tous.

En outre, Naoki Miyashita, cofondateur de la société, va rejoindre le laboratoire dédié aux systèmes spatiaux intelligents (Intelligent Space Systems Laboratory) du département d'aéronautique et d'astronautique de l'Université de Tokyo en qualité de chercheur. Il s'agit du laboratoire auquel les cofondateurs Yuya Nakamura et Takeshi Eishima étaient auparavant affiliés pour conduire des recherches sur l'architecture des microsatellites, etc. pour la production de masse. Miyashita continuera d'être impliqué dans notre activité satellites comme conseiller technique.

Informations sur Axelspace

Site : Tokyo, Japon

Président et PDG : Yuya Nakamura

Capital : 8 050 millions de yens (réserve en capital incluse)

Principales activités : observation terrestre à l'aide de microsatellites, offre de solutions utilisant des microsatellites, conception et fabrication de microsatellites et de composants associés, préparatifs de lancement de microsatellites, mise en service et assistance opérationnelle.

https://www.axelspace.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juin 2023 à 13:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :