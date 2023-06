ID Quantique rejoint EAGLE-1, l'initiative européenne pionnière en matière de distribution de clés quantiques





Le satellite LEO EAGLE-1, soutenu par l'ESA et la CE, sera équipé de dispositifs de sécurité innovants mis au point par ID Quantique et TESAT, le leader européen des technologies de communication par laser

GENÈVE, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- ID Quantique (IDQ), le leader des solutions de sécurité quantique, est fier d'annoncer sa participation à l'initiative EAGLE-1. EAGLE-1 est un système QKD (Quantum Key Distribution - distribution de clé quantique) intégrant à la fois des segments spatiaux et terrestres qui assurera la transmission sécurisée de clés de chiffrement dans des zones géographiquement dispersées et démontrera la connexion depuis l'espace des infrastructures nationales de communications quantiques de l'UE pour des réseaux véritablement souverains. EAGLE-1 est développé par un consortium de 20 organisations européennes dirigé par SES et financé en partie par l'Agence spatiale européenne et la Commission européenne. Pour sa part, IDQ contribuera au développement d'un système de génération de clés cryptographiques qualifiées pour l'espace, basé sur la technologie de générateur quantique de nombres aléatoires (QRNG) d'IDQ, pour TESAT, membre du consortium EAGLE-1 et première entreprise européenne de technologie de communication par laser.

TESAT fabriquera la charge utile QKD comprenant le terminal optique évolutif SCOT80 pour établir une liaison optique sécurisée entre l'espace et le sol, ainsi que le module QKD du satellite.

Pour la livraison de la charge utile, TESAT a choisi ID Quantique pour contribuer à la conception et à la livraison d'un système de génération de clés cryptographiques qualifiées pour l'espace, basé sur la technologie des chipsets QRNG (Quantum Random Number Generator - générateur quantique de nombres aléatoires) d'IDQ. La carte électronique haute performance intégrée à la charge utile QKD d'EAGLE-1 générera la clé aléatoire qui sera ensuite transmise par le satellite aux stations terrestres.

La technologie intégrée au système EAGLE-1 comprendra une redondance intégrée et est spécifiquement conçue pour être associée aux communications par satellite et à la transmission de données pour des domaines tels que les gouvernements, les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de services en nuage et les banques, afin de garantir la sécurité des applications cryptographiques.

« Nous sommes ravis de mettre notre expertise en matière d'intégration de technologies sécurisées et notre expérience de près de 80 000 liaisons optiques par satellite au service de ce projet européen très important et opportun », a déclaré Thomas Reinartz, PDG de TESAT. « Le système EAGLE-1 permet de réaliser des synergies avec des partenaires industriels de premier plan, réduisant ainsi les délais de mise en service et de commercialisation des technologies quantiques sécurisées et de leurs futurs utilisateurs clés, tels que les gouvernements et les institutions, ou le secteur bancaire. Avec ID Quantique, nous nous réjouissons de renforcer la collaboration européenne et de contribuer à la souveraineté européenne dans l'espace. »

« Garantir la sécurité des communications est de plus en plus vital, et encore plus avec la technologie émergente de l'informatique quantique », a déclaré Grégoire Ribordy, PDG d'ID Quantique. « Nous sommes ravis de participer à ce projet, en fournissant nos puces QRNG et des composants électroniques qualifiés pour l'espace, qui assureront la sécurité du satellite QKD et permettront aux États membres de l'UE de tirer parti de la technologie la plus innovante pour le développement de réseaux sécurisés et souverains. »

À propos de EAGLE-1

Le projet EAGLE-1, qui comprend le satellite et l'infrastructure au sol, est développé par SES et son consortium de 20 partenaires européens. Il est cofinancé par la contribution de l'ESA (Allemagne, Luxembourg, Autriche, Italie, Pays-Bas, Suisse, Belgique et République tchèque) dans le cadre d'ARTES, ainsi que par la Commission européenne dans le cadre d'Horizon Europe.

Une fois lancé en 2024, le satellite EAGLE-1 accomplira trois ans de mission en orbite. Pendant la phase opérationnelle, le satellite permettra aux gouvernements et aux institutions de l'Union européenne, ainsi qu'aux secteurs commerciaux critiques, d'accéder rapidement à la QKD à longue distance, ce qui ouvrirait la voie à une constellation européenne permettant des transmissions de données ultra-sécurisées.

Pour en savoir plus sur EAGLE-1 et sur le consortium de partenaires européens dirigé par SES, cliquez ici .

À propos d'ID Quantique

Fondée en 2001 en tant que spin-off du Groupe de physique appliquée de l'Université de Genève, ID Quantique est le leader mondial des solutions de cryptographie à sécurité quantique, conçues pour protéger les données dans le futur. L'entreprise fournit des solutions et des services de cryptage de réseau à sécurité quantique, de génération de clés quantiques sécurisées et de distribution de clés quantiques à l'industrie financière, aux entreprises et aux organisations gouvernementales du monde entier. Le générateur quantique de nombres aléatoires d'IDQ a été validé selon des normes mondiales et par des agences indépendantes, et constitue la référence dans les secteurs hautement réglementés et essentiels à la mission - tels que la sécurité, le cryptage, les infrastructures critiques et l'IdO - où la confiance est primordiale. En outre, IDQ est un fournisseur de premier plan de produits d'instrumentation optique, plus particulièrement de compteurs de photons et d'électronique connexe. Les solutions photoniques innovantes de l'entreprise sont utilisées dans des applications commerciales et de recherche. Les produits d'IDQ sont utilisés par des gouvernements, des entreprises et des universités dans plus de 60 pays et sur tous les continents. IDQ est fière de son indépendance et de sa neutralité, et croit en l'établissement de relations de confiance à long terme avec ses clients et ses partenaires. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.idquantique.com .

1 juin 2023 à 13:16

