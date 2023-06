Déclaration du premier ministre à l'occasion du Mois national de l'histoire autochtone





OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ -Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois national de l'histoire autochtone :

« Les peuples autochtones vivent sur ces terres depuis des temps immémoriaux, et leurs histoires uniques ont façonné le Canada que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous marquons le début du Mois national de l'histoire autochtone, un mois au cours duquel nous célébrons les histoires riches et variées, les réalisations et la résilience des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

« Si nous voulons véritablement avancer sur le chemin de la réconciliation, nous devons d'abord nous renseigner sur la riche histoire et les cultures diverses des peuples autochtones du Canada et les honorer. Ce mois-ci, j'invite les Canadiens à profiter des occasions de sensibilisation offertes dans le cadre du Mois national de l'histoire autochtone : participez à des événements locaux organisés par des Autochtones et découvrez des livres, des films et de la musique d'artistes autochtones. Suivez le compte Instagram de GCAutochtones pour en apprendre davantage sur des pionniers autochtones inspirants. Téléchargez l'application La réconciliation : un point de départ pour en savoir plus sur les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, qui nous aident à tracer une nouvelle et meilleure voie pour les peuples autochtones et pour tout le monde au Canada.

« Nous ne pouvons pas séparer l'histoire autochtone de l'histoire du colonialisme de notre pays et de ses conséquences profondes, notamment le racisme systémique, l'inégalité et la discrimination auxquels sont confrontés les peuples autochtones. Ces dernières années, la découverte de tombes non marquées sur les sites d'anciens pensionnats partout au pays nous a rappelé la douleur que les communautés autochtones continuent de porter et le travail qu'il reste à accomplir sur le chemin de la guérison.

« Le Mois national de l'histoire autochtone est l'occasion de commémorer l'histoire autochtone et d'y rendre hommage dans nos communautés et dans tout le pays. Alors que les peuples autochtones d'un océan à l'autre travaillent à revitaliser leurs cultures et leurs langues, le gouvernement du Canada continuera de les soutenir. Ce mois-ci, nous nous engageons de nouveau à écouter les histoires des peuples autochtones et à en tirer des leçons afin de contribuer à bâtir un pays plus fort et plus inclusif pour tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

1 juin 2023 à 13:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :