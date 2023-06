Ouverture du bureau d'entrée de Little Gold Creek pour la saison estivale





LITTLE GOLD, YT, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informe les voyageurs qu'à compter d'aujourd'hui, le bureau d'entrée de Little Gold Creek est ouvert pour la saison estivale.

Le bureau sera ouvert tous les jours de 9 h à 19 h, heure avancée du Pacifique (HAP). La date de fermeture sera annoncée à la fin de l'été.

Le bureau d'entrée de Little Gold Creek est situé à 105 km de Dawson City, sur la route Top of the World. Il s'agit du poste frontalier le plus septentrional d'Amérique du Nord. L'été dernier, plus de 8 800 voyageurs sont entrés au Canada par ce poste frontalier.

Pour de plus amples renseignements, consultez la page Communiquer avec le service d'information sur la frontière ou composez le 1-800-461-9999.

Faits en bref

Avant de se rendre à la frontière terrestre, les voyageurs devraient consulter le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada pour connaître les temps d'attente estimés à certains points d'entrée terrestres.





pour connaître les temps d'attente estimés à certains points d'entrée terrestres. Qu'ils entrent par voie terrestre, aérienne ou maritime, les voyageurs peuvent aider à accélérer les délais de traitement en ayant en main leurs documents de voyage.





En 2022, l'ASFC a facilité l'arrivée de plus de 60 millions de voyageurs, et elle a empêché la circulation de plus de 1 100 armes à feu et de 24 400 armes prohibées et saisi plus de 41 000 kg de drogues illicites.





Tous les voyageurs doivent déclarer leurs marchandises à leur arrivée au Canada . Les résidents de retour doivent avoir à portée de la main leurs reçus pour les marchandises achetées ou reçues pendant leur séjour à l'étranger. Nous vous recommandons de ne pas voyager avec des armes à feu, mais, si vous choisissez de le faire, n'oubliez pas de consulter le site Web de l'ASFC pour connaître les règles relatives à l'importation d'armes à feu et d'autres marchandises réglementées et prohibées.

Liens connexes

Twitter : @FrontiereCanPAC

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

1 juin 2023 à 13:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :