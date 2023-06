Carbios et Indorama Ventures confirment leur partenariat pour la construction en France de la première usine de biorecyclage de PET





Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) (Bloomberg ticker IVL.TB), un producteur mondial de produits chimiques durables, annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'intention en vue de former une Joint-Venture pour la construction en France1 de la première usine de biorecyclage de PET au monde.

Sur la base et sous réserve des conditions générales du protocole d'intention, Indorama Ventures prévoit de mobiliser environ 110 millions d'euros pour la Joint-Venture en fonds propres et en prêts non convertibles2, dans l'attente de la documentation technique finale du projet et des études finales de faisabilité économique. Les deux parties ont reconnu leur soutien mutuel à la mise en oeuvre du projet et leur intention de finaliser la documentation du contrat avant la fin de l'année 2023.

Sous réserve des résultats de cette première usine en France, Indorama Ventures confirme son intention d'étendre potentiellement la technologie à d'autres sites producteurs de PET en vue de futurs développements.

Selon l'accord signé aujourd'hui, Carbios, qui a déposé une demande de permis pour l'usine en décembre 2022, devrait acquérir 13 hectares de terrain de l'usine de PET existante d'Indorama Ventures à Longlaville et s'attend à recevoir les permis d'ici le troisième trimestre 2023, ce qui permettra de commencer la construction d'ici la fin de cette année et de viser une mise en service en 2025. La surface du terrain offre la possibilité de doubler la capacité. Conformément au protocole d'intention, Indorama Ventures assurera la repolymérisation de 100 % de la production et les deux partenaires collaboreront pour assurer l'approvisionnement en matières premières.

L'investissement total pour la nouvelle usine est réestimé à environ 230 millions d'euros, en tenant compte de l'impact récent de l'inflation. Le projet sera financé par les sommes mobilisées par Indorama Ventures, les aides de l'Etat français et de la Région Grand-Est3, et par la prise de participation de Carbios dans la Joint-Venture. Une partie de l'apport de fonds propres de Carbios dans la Joint-Venture sera pour partie financé par une part de la trésorerie actuelle de Carbios (soit 86 millions d'euros au 30 avril 2023). Carbios étudie activement les meilleures options pour financer le montant restant et choisira la solution et le calendrier les plus appropriés en fonction des conditions de marché.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'ambition Vision 2030 d'Indorama Ventures, qui vise à renforcer son leadership en tant qu'entreprise chimique durable à l'échelle mondiale. Les engagements ESG de l'entreprise comprennent une dépense de 1,5 milliard de dollars pour augmenter sa capacité de recyclage à 50 milliards de bouteilles PET par an d'ici 2025 et à 100 milliards de bouteilles par an d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, Indorama Ventures, le plus grand producteur mondial de résine de PET recyclé utilisée dans les bouteilles de boissons, investit dans de nouvelles technologies avancées de recyclage, en complément d'une extension de son empreinte mondiale de sites de recyclage mécanique, dont deux figurent en France.

Carbios a développé une technologie unique de dépolymérisation enzymatique qui permet de recycler efficacement et sans solvant les déchets PET plastiques et textiles en produits de qualité équivalente au PET vierge, dans le but de parvenir à une véritable circularité. Carbios a pour ambition de devenir d'ici 2035 un fournisseur de technologie de pointe pour le recyclage du PET. Après des opérations réussies dans son usine de démonstration à Clermont-Ferrand en France, Carbios collabore avec Indorama Ventures depuis plus d'un an pour évaluer la faisabilité commerciale et technique de la technologie. La première usine de recyclage PET enzymatique au monde, basée à Longlaville, aura une capacité de traitement d'environ 50 000 tonnes de déchets PET post-consommation par an, y compris des déchets qui ne sont pas recyclables mécaniquement, soit l'équivalent de 2 milliards de bouteilles PET colorées ou 2,5 milliards de barquettes PET.

Yash Lohia, président du Conseil ESG d'Indorama Ventures : "Nous sommes encouragés par les résultats positifs de l'audit préalable conduit par nos équipes sur la solidité technique de la technologie de Carbios. Nous sommes convaincus que ce développement innovant pourrait constituer un ajout précieux à la gamme de solutions pour l'économie circulaire des plastiques et des fibres PET. Sous réserve de la réussite du projet de Longlaville, nous envisageons d'étendre la technologie de Carbios à d'autres sites dans le monde en vue d'un développement futur."

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios : "L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans notre partenariat avec Indorama Ventures et un grand pas en avant dans la réalisation de notre usine commune de biorecyclage du PET, la première du genre. La due diligence technique entreprise conjointement avec Indorama prouve la robustesse de la technologie de rupture de Carbios. Chez Carbios, nous nous engageons à faire entrer le plastique et les textiles dans l'économie circulaire. Notre première unité de référence à Longlaville est un tremplin pour notre déploiement industriel et commercial dans le monde entier afin d'atteindre nos objectifs de leadership dans le recyclage avancé du PET."

A propos de Carbios :

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d'enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d'éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et une unité de référence unique en son genre sera mise en service en 2025 en collaboration avec Indorama Ventures. Carbios a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l'habillement, en vue d'améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

A propos d'Indorama Ventures

Indorama Ventures Public Company Limited, société cotée en Thaïlande (Bloomberg ticker IVL.TB), est l'un des principaux producteurs mondiaux de produits pétrochimiques, avec une présence industrielle globale en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie-Pacifique. Le portefeuille d'activités de l'entreprise comprend le PET Combiné, les Oxydes et Dérivés Intégrés, les Fibres. Les produits d'Indorama Ventures sont destinés aux principaux secteurs des biens de grande consommation et de l'automobile, c'est-à-dire les segments des boissons, de l'hygiène, des soins personnels, du pneumatique et de la sécurité. Indorama Ventures compte environ 26 000 employés dans le monde et son chiffre d'affaires consolidé 2022 s'élève à 18,7 milliards de dollars. La société est cotée aux indices Dow Jones Emerging Markets et World Sustainability (DJSI).

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Carbios. Carbios opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L'entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. Carbios attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Carbios opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel Carbios opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Carbios. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document de référence universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, Carbios ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. Carbios ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

La traduction est fournie à titre d'information uniquement.

En cas de divergence entre la version française et la version anglaise de ce communiqué de presse, la version anglaise prévaut.

