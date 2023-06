Onera constitue un comité consultatif médical pour soutenir la croissance de l'entreprise





Onera Health, l'un des leaders de la transformation de la médecine du sommeil et de la surveillance à distance, a annoncé aujourd'hui la formation d'un conseil médical consultatif pour continuer à respecter son engagement à rendre les diagnostics et la surveillance à distance de qualité clinique largement accessibles et conviviaux.

Le comité consultatif médical est composé des professeurs Ludger Grote (Göteborg), David White (Boston/Denver) et Hartmut Schneider (Baltimore/Francfort), qui offrent chacun une expertise scientifique et médicale ainsi que des connaissances approfondies et une perspective sur une variété de sujets liés à la santé du sommeil.

« Lorsque nous avons fondé Onera en 2017, nous nous sommes efforcés de définir un nouvel étalon-or dans le diagnostic du sommeil en construisant notre solution sur une base scientifique solide. Aujourd'hui, nous renforçons encore cette base avec la formation de notre comité consultatif médical », déclare Ruben de Francisco, Fondateur et PDG d'Onera. « Les idées et les conseils de ce groupe de conseillers respectés et passionnés seront essentiels pour s'assurer que nous restons enracinés dans la science au fur et à mesure que nous nous développons en tant qu'entreprise. C'est pour nous un honneur et un plaisir de travailler en étroite collaboration avec chacun d'entre eux et de profiter de leur expertise inégalée. »

« Il me tarde de m'aligner sur l'expertise de mes collègues et d'enrichir la perspective et la vision cliniques d'Onera », déclare Hartmut Schneider, Médecin en chef et cofondateur d'Onera. « La technologie révolutionnaire d'Onera recèle un potentiel considérable dans notre domaine, à grande échelle. Garantir la fourniture de données de qualité clinique est vital pour cette opportunité. Avec mes collègues conseillers, c'est fantastique de travailler avec une organisation comme Onera qui place la validation scientifique et les besoins des patients et des médecins au coeur de ses solutions innovantes. Les troubles du sommeil sont liés à une moins bonne santé générale et à des maladies chroniques. Je pense que la solution d'Onera pour réaliser des études du sommeil au domicile du patient fournira aux médecins les outils nécessaires pour améliorer les résultats de santé au-delà du sommeil. »

Le conseil d'administration tiendra des réunions régulières, avec différents sujets de discussion au cours de chaque réunion, afin d'obtenir des commentaires complets et constructifs sur les technologies et les solutions d'Onera.

Par ailleurs, Onera présentera sa solution et exposera ses dernières recherches lors de la 37e e réunion annuelle de l'Associated Professional Sleep Societies (APSS), SLEEP 2023, au Indiana Convention Center d'Indianapolis du 5 au 7 juin 2023 (stand n°934).

Les détails des sessions de résumés et d'affiches d'Onera sont les suivants :

Titre : un système de polysomnographie sans fil basé sur un patch pour mener des études de sommeil en laboratoire

Auteur présentateur : Hartmut Schneider

Identifiant du résumé : 507

Session de présentation de posters : P-30

Date et heure de la présentation du poster : 6 juin 2023, 17h-18h

Numéro du panneau d'affichage : 190

Titre : Expérience rapportée par les patients d'un système de polysomnographie par patch sans fil - résultats d'une étude pilote

Auteur présentateur : Steven Coughlin

Identifiant du résumé : 546

Session de présentation de posters : P-30

Date et heure de la présentation du poster : 6 juin 2023, 12h-13h15

Numéro du panneau d'affichage : 191

A propos d'Onera

Onera Health est un leader de la transformation du diagnostic et du suivi médical. Les produits et technologies révolutionnaires de la Société sont en mesure d'aider des millions de personnes souffrant de problèmes de santé et de maladies chroniques relevant de divers domaines médicaux, notamment les troubles du sommeil et les maladies neurologiques, cardiaques et respiratoires. Onera Health améliore ainsi la santé et la qualité de vie des patients du monde entier. Les solutions innovantes de la Société fournissent aux médecins des données physiologiques et médicales exhaustives dans une variété d'environnements cliniques et non cliniques afin d'optimiser les soins donnés aux patients et de réduire les coûts de santé. Onera Health possède des bureaux aux Pays-Bas et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.onerahealth.com

1 juin 2023 à 12:30

