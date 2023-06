SWCA ACQUIERT LE CONSULTANT EN DÉVELOPPEMENT DURABLE MONDIAL ALO ADVISORS LLC





L'acquisition renforce la position de SWCA en tant que conseiller stratégique et étend sa présence à l'échelle mondiale

PHOENIX, 1 juin 2023 /PRNewswire/ -- SWCA Environmental Consultants, un cabinet de consultants en environnement de premier plan aux États-Unis, a acquis ALO Advisors LLC, une société internationale de conseil en gestion axée sur les services-conseils en développement durable pour des clients dans un large éventail d'industries.

ALO Advisors aide les clients à concevoir et à déployer des stratégies, des initiatives et des investissements durables qui créent à la fois de la valeur commerciale et des impacts environnementaux et sociaux positifs. L'équipe d'ALO Advisors, composée de 20 employés aux États-Unis, au Mexique, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède, ainsi qu'un réseau de sociétés affiliées dans plus de 50 pays, apporte une expertise reconnue en conseils en développement durable et en gestion dans le monde entier.

« C'est vraiment un moment décisif pour SWCA. En combinant les forces de SWCA et d'ALO Advisors, nous avons une occasion incroyable de générer un impact environnemental et social positif plus important partout dans le monde, a déclaré Joseph J. Fluder, III, président-directeur général de SWCA. Ensemble, nous offrirons à nos clients une assistance de bout en bout tout au long de leur cycle de vie, de la stratégie à la science, en passant par la mise en oeuvre. »

Les conseillers d'ALO travaillent avec les chefs d'entreprise qui relèvent les plus grands défis d'aujourd'hui en matière de développement durable. L'organisation dessert certaines des plus grandes entreprises d'aliments, de boissons et de produits de consommation au monde, ainsi qu'une grande variété d'entreprises dans les secteurs du capital-investissement, de l'assurance, de la technologie, des appareils médicaux et d'autres industries.

« Avec SWCA, nous avons trouvé une organisation qui partage notre vision d'aider les clients à avoir un impact réel et positif. En nous unissant, nous le ferons à une échelle plus importante que nous aurions pu l'imaginer », a déclaré John R. Platko, II, associé directeur chez ALO Advisors.

À propos de SWCA

Fondée en 1981, SWCA est un cabinet de consultants en environnement entièrement détenu par ses employés. SWCA offre une gamme complète de services environnementaux axés sur la planification, la gestion des ressources naturelles et culturelles, la délivrance de permis, la conformité aux règlements, les ressources en eau, la restauration écologique, ainsi que les catastrophes et la résilience. Nous combinons une expertise scientifique avec une connaissance approfondie des protocoles de délivrance de permis et de conformité pour obtenir des solutions techniquement solides et rentables pour des projets environnementaux partout aux États-Unis.

À propos d'ALO Advisors

ALO Advisors est une société de conseil en gestion, fondée en 2018, qui travaille à l'échelle mondiale avec des bureaux en Europe, aux États-Unis et au Mexique. Nous pensons le leadership en développement durable différemment, et nous sommes convaincus que lorsque l'économie fonctionne, les avantages environnementaux et sociaux durent. Ce concept fondamental est au coeur de notre travail et l'essence même de la philosophie d'ALO : Sustain Differently®.

Contact pour les médias

Sheri Waldbauer

SWCA Environmental Consultants

Tél. : +1.503.224.0333

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2089665/SWCA_Environmental_Consultants_Blue_Logo.jpg

1 juin 2023 à 12:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :